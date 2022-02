Christian Sancho y Celeste Muriega confirmaron su romance: "Tenemos química sin rotular la relación"

Imagen mata rumor, la ley inexorable para que una noticia sea primicia y supere la categoría de trascendido. El viernes 4, frente al río, una pareja almorzaba en Martínez como si el mundo no existiera. Desde sus miradas hasta el roce de sus manos, cada gesto de su lenguaje corporal enunciaba un amor recién nacido. Era evidente de que ignoraban que un fotógrafo de CARAS estaba allí, para confirmar su romance, ese del que tanto se hablaba pero sin ninguna prueba periodística contundente. Celeste Muriega (32) y Christian Sancho (46) tardaron un tiempo en percatarse que estaban siendo fotografiados, se miraron y entendieron que era momento de “relajar”. Se rieron y supieron que debían seguir el juego, con lo que redoblaron la apuesta y compartieron la pasión que siente el uno por el otro ante el paparazzi y los presentes en el restaurante Malloy’s.

La bailarina y modelo había mantenido un largo noviazgo con Alejo Clérici, uno de los mejores amigos de Diego Maradona. Luego fue vinculada sentimentalmente con Hernán Drago y Mario Guerci (siempre desmentido). Por su parte, Sancho está separado de Vanesa Schual (41), madre de su hijo Gael (11), con quien tuvo una relación de 11 años. También tiene una hija llamada Camille (20), de una relación anterior.

El 6 de enero se re-estrenó “Sex, Viví tu propia Experiencia” en el Gorriti Art Center de Palermo, dirigida por José María Muscari, con Producción General de Paola Luttini y coreografías de Matías Napp. El show, de los más taquilleros de la cartelera porteña, cuenta con un elenco a la altura de la sensual propuesta: las bailarinas Celeste Muriega y Silvina Escudero, el actor Christian Sancho, y el cantante y compositor Benito Cerati. Sancho, además de “Sex”, está leyendo dos guiones de comedias de teatro para protagonizar a mediados de año, y filma la película “El Portal”, dirigida por Mariano Argento.

Celeste Muriega le explica a CARAS cuándo tuvo el primer contacto con Sancho: “Arranqué en ‘Sex’ el año pasado, haciendo reemplazos de Noelia Marzol, y en ese momento Christian fue a ver la obra. Después me enteré de que Muscari le había hecho la propuesta para que haga el verano. Después, me lo propusieron a mí también, para estar fija dentro de la obra. Esto fue a finales de noviembre de 2021. Ahí fue cuando nos conocimos y charlamos un rato por primera vez. Al principio, cero onda. De hecho, cuando fue a ver la obra de ‘Sex’, yo terminé de bailar, bajé y fui a saludarlo. Le pregunté qué le había parecido: fue súper caballero, a tal punto de que cómo no charlaba tanto, pensé que no debía tener onda conmigo (Risas). Charlé un ratito y después me fui. Después él me explicó que en ese sentido es muy tímido, y tampoco pensó que se pudiese generar algo entre nosotros dos”.

Christian Sancho agradece formar parte del elenco de “Sex”. “Es un fenómeno en el cual todas las noches nada se repite y te da la posibilidad de encontrarte con una experiencia. Es mucho más que una obra de teatro, es una experiencia que hay que transitar”, dice el actor de la obra de Muscari, una propuesta en donde la sensualidad está a flor de piel. Y no es casual que en un contexto tan descontracturado, haya nacido tanto feeling entre Muriega y Christian Sancho.

“En las primeras funciones fuimos encontrando este vínculo muy sano. No soy de clasificar las relaciones, lo que se dio fue desde el lugar del compañerismo, desde el talento, la admiración que ambos sentimos por el otro, siempre siendo funcionales a lo que propone el show. Cuando encontrás personas como Celeste, una mujer tan hermosa, trabajadora y talentosa, con tanta fuerza, eso te genera respeto y admiración”, comenta Christian.

“Lo más parecido a un ‘Flechazo’ lo sentí el día que hicimos las fotos para la marquesina. No hablé mucho con él, pero después, cuando yo me estaba yendo, él también salía y nos cruzamos en el estacionamiento. Dio la casualidad que el chico que traía los autos estaba tan ocupado que tardó un montón, como media hora. Entonces nos quedamos todo ese tiempo hablando, y lejos de apurar al chico, lo tomamos como una excusa para seguir hablando y conocernos. Las fotos de la marquesina fueron bastante jugadas, así que arrancamos bien arriba (Risas). Pero era todo muy profesional. No pasó nada… El tema fue después, cuando empezamos a hablar y de repente vio que el auto mío estaba chocado. Había sido un policía, que me lo chocó unos días antes. Le conté a Christian lo que me había pasado, y como es un hombre muy generoso, me facilitó unos contactos como para arreglarlo y que el auto me quede como nuevo. Me pareció un acto re lindo, y lo hizo prácticamente sin conocerme. Desde ese día sí, empezamos a tener comunicación vía WhatsApp, más que nada por este tema del arreglo. Al final, él tenía también que llevarlo a arreglar, pero tuvo que esperar porque arreglaron primero el mío (Risas)”, agregó Muriega.

—¿Qué es lo que los sedujo a cada uno del otro?

CELESTE MURIEGA:—Me llamó mucho la atención el 6 de enero, el día del estreno, cuando después de la función salimos del teatro y me invitó a tomar un helado. Me pareció original la propuesta. Fue todo muy orgánico, nos quedamos hablando como tres horas. Y después cada uno a su casa. Con el tiempo, entre funciones y en los camarines, seguimos con las charlas… Después nos íbamos a comer con el elenco, y nos fuimos conociendo cada vez más.

CHRISTIAN SANCHO:—Admiro su compañerismo, su talento, su impronta, su buen humor. Más allá de su belleza física y emocional, tiene muy buen humor, algo fundamental. Nos estamos conociendo, yo estaba solo y no tenía ningún compromiso, entonces es hermoso conectar con una persona que tiene todas estas características. Hay noches en las que hacemos tres funciones. En ese período que comienza a las 20:00 horas y termina muy tarde, compartiendo tantas horas, son esenciales las condiciones que tiene Celeste. Esa buena onda, esa manera de encarar la vida que todo hombre sueña con encontrar en una mujer.

C.M.:—-Te cuento otra cosa: él tenía ganas de hacer un viaje, y yo justo también tenía que ir a Córdoba, sincronizamos y decidimos hacerlo juntos. Vimos “Sex” (con el elenco que lo representa allá), y compartimos cosas distintas, fuera del ámbito laboral. La verdad es que estuvo buenísimo, la pasamos muy bien, y es como que queremos repetirlo.

—Tras tantos rumores, finalmente fueron descubiertos por CARAS y debieron “blanquear”...

C.S.:——No había nada que ocultar entre nosotros. Si uno siente ganas de estar con el otro, es muy lindo. Estoy feliz, disfrutando todo lo que nos está pasando desde el lugar más hermoso que me propone la vida, como es que aparezca una persona como Celeste.

C.M.:—Además de “Sex”, también trabajo en “América Show”, en Carlos Paz. Me agarra en un momento profesional re lindo, y lo que está surgiendo con Christian yo se que es algo genuino, real, y lo quiero cuidar. Por eso siento que exponer por demás, quizás no beneficia. El también siempre fue muy prolijo y no expone tanto su vida privada. La verdad es que yo quiero agarrar el mismo camino porque creo que es la forma más sana de abordarlo. Y después, cuando en la relación haya más seguridad y nos conozcamos mucho mejor, ahí la exposición a lo mejor será otra.

—Pero se puede decir que ya son pareja...

C.S.:—Nos estamos conociendo. El tiempo irá armando la vida de cada uno y le dará forma a nuestro vínculo. Es el tiempo el que le dará una clasificación, un título a esta relación. Estoy solo conociendo a una mujer que es hermosa.

C.M.:—-Sin rollos, sin etiquetas, desde el respeto, la admiración, la idea es cuidarnos y darle para adelante. Después las cosas van a ir surgiendo solas…

—Celeste, ¿Qué sentís que te aporta este vínculo con Christian?

C.M.:—-Soy una mujer muy activa, estoy todo el tiempo haciendo cosas, dedicándome muchísimo al trabajo, y de repente encontrar a un hombre como Christian, que me baja cincuenta cambios, que es un cable a tierra, a mí me sirve un montón porque me ordena la vida. Y creo que a lo mejor él también necesitaba una compañía. Después de estar solo muchos años, la soledad le pesaba… Los dos vivimos nuestros momentos estando solos, viviendo el duelo por las separaciones como correspondía. Hoy la vida nos une a través de “Sex”, después de tantos amagues. Por ejemplo, a mí me habían ofrecido ser la protagonista de la obra de teatro “Mentiras Inteligentes” junto a Christian, pero no pude porque justo estaba en La Academia (ShowMatch). En otros trabajos también casi compartimos elenco, pero no se daba… Hoy en día la vida nos une en el momento en que nos tiene que unir.

—Sobre el escenario se percibe esa “electricidad” entre sus cuerpos...

C.S:—El público se da cuenta de todo. Mucho más en la obra “Sex”, donde todo es muy sanguíneo y la magia aparece todas las noches. A nosotros esto nos modificó para bien. Esta realidad sentimental nos encuentra en un lugar muy funcional para el show. Entre nosotros fluye una energía y una química que la gente que asiste a la obra, percibe, agradece y celebra.

C.M.:—Muscari estuvo pensando algunos cambios, algunas cositas donde se va a ver mucho más de lo que la gente quiere ver… En base a la realidad que estamos viviendo, Muscari me agregó una parte donde yo, además de bailar y cantar, hago un desnudo y después un beso artístico con Christian. Y un par de cositas más (Risas). Christian siempre me presenta, y desde que estamos juntos, la presentación va cambiando de forma, a partir de lo que a él le va surgiendo (Más Risas).

—Está claro que no quieren rótulos ni definiciones, pero se los ve muy enamorados… Es inocultable.

C.S.:—Decimos siempre que todo lo que pasa en “Sex”, queda en “Sex”. Pero lo que nació entre Celeste y yo, evidentemente, fue más allá (Risas). Y fuera del escenario, entre Celeste y yo también hay química y mucha piel. Eso no se busca, se encuentra. Y cuando sucede, hay que saber disfrutarlo.

C.M.:—Yo no le destino tiempo a alguien si considero que no va a ser importante en mi vida. Y lo que me está pasando con Christian es que me dan muchas ganas de destinarle mi tiempo. De abrirle la puerta de mi casa y darle ese lugar para conocerlo en profundidad. Me parece que todo es parte de un proceso, que no hay que apurarse. Estamos yendo paso a paso, como corresponde, pero al mismo tiempo dejándonos llevar para fluir. Y bueno: ¡Está fluyendo muy bien! (Risas).

Producción: Sol Miranda