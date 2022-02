Celeste Muriega y Christian Sancho: revelan el detalle que confirma el romance

Celeste Muriega y Christian Sancho enfrentan rumores de romance. Fue en Intrusos donde revelaron detalles sobre esta nueva relación que se habría comenzado a gestar en "Sex", la obra en donde ambos son protagonistas.

En el programa dieron a conocer una foto en donde se los ve a los dos en un bar muy cerca. "Esto fue en un bar de Palermo el 28 de febrero. Mirá esta situación...", comentó Daniel Ambrosino sobre la nueva parejita. "Los dos están haciendo Sex en Buenos Aires, pero ahora viajaron a Córdoba para ir a los premios Carlos. En Carlos Paz Christian vio la cámara de Intrusos y rajó", agregó el periodista haciendo referencia a que el actor habría escapado a la prensa que quería obtener su testimonio.



Pese a que Christian Sancho no hizo declaraciones, Celeste sí dijo lo suyo en el programa. "A ver, yo estoy soltera. Y la verdad estoy en la búsqueda de algo, sí, me encantaría. Pero hoy en día no te puedo confirmar nada", aseguró dejando la intriga.

Previo a esto, Celeste y Christian habían sido vistos juntos el pasado fin de semana cuando ambos estuvieron haciendo algunas diligencias en el auto del actor, donde se la vio a la bella bailarina.

Celeste Muriega reveló detalles de su separación de Alejo Clérici: "Queremos cosas distintas"

En junio del año pasado, Celeste Muriega confirmó que después de 7 años de relación decidió separarse de Alejo Clérici, exmano derecha de Diego Maradona. "Estoy distanciada de mi pareja, pero la realidad es que hace 20 días que cortamos la relación y no tenemos comunicación", dijo la conductora radial.

"A mí me pasó a los cuatro años, nos separamos cuatro meses, volvimos con todo y ahora nos separamos de vuelta, pero calculo que ya es para siempre", dijo contundente.

