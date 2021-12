Celeste Muriega y Maxi Diorio, y sus planes de ser padres juntos: "Somos grandes amigos y ya convivimos"

Celeste Muriega y Maxi Diorio fueron una de las parejas favoritas del jurado de “Showmatch: La Academia” por su maestría en la pista. Amigos y convivientes, los artistas cumplirán juntos un gran sueño pendiente: ser padres.

"Yo me separé de Alejo Clerici porque quería formar una familia y él tenía muchas dudas. Entonces yo no podía esperar cinco años a ver si se decidía. No podía perder ese tiempo. El problema no era de él, sino mío que lo aguanté un montón de tiempo", dijo la bailarina en “Mañanisima”, el programa de Carmen Barbieri en “Ciudad Magazine”.

Celeste Muriega y Maxi Diorio, y sus planes de ser padres juntos.

Soltera y sin apuro, Celeste Muriega siempre supo que quería ser madre y es por eso que tomó la decisión de concretar ese sueño con su gran amigo y co-equiper. "Una tarde estaba hablando con Maxi y le conté mis ganas de tener un hijo, y él me dijo que a veces sentía que le pasaba lo mismo. Entonces vi que nosotros somos recontra amigos, que nos contamos todo, que conocemos las cosas más íntimas y personales de cada uno, que nos llevamos bárbaro, que ya nos tocó convivir y lo pasamos re bien y ahora vamos a volver a hacerlo, y nos planteamos la chance. Es algo que sentimos y necesitamos los dos", reveló.

“Hace mucho que siento la necesidad y el deseo de ser mamá. Y la verdad es que está difícil la cosa con los muchachos, de hecho, vengo diciendo que desde el 15 de marzo que no tengo nada con nadie. Hace un tiempo que vengo con la idea y el deseo", confesó sobre su gran deseo.

Celeste Muriega reveló detalles de su separación de Alejo Clérici: "Queremos cosas distintas"

En junio del año pasada, Celeste Muriega confirmó que después de 7 años de relación decidió separarse de Alejo Clérici, futbolista y ex mano derecha de Diego Maradona. "Estoy distanciada de mi pareja, pero la realidad es que hace 20 días que cortamos la relación y no tenemos comunicación", dijo la conductora radial.

"A mí me pasó a los cuatro años, nos separamos cuatro meses, volvimos con todo y ahora nos separamos de vuelta, pero calculo que ya es para siempre", dijo contundente.

Tras siete años de amor, Celeste Muriega se separó de Alejo Clérici.

"Estoy disfrutando de estar sola, sola, sola, de verdad. Pero sí, la realidad es que uno extraña el compañerismo, después de estar siete años", aclaró Muriega.

"La verdad que uno a veces planifica, proyecta cosas, y cuando del otro lado no existen las mismas ganas pasa que no nos terminamos de entender. Queremos cosas distintas", cerró