Cinthia Fernández dio detalles de su conflicto legal con Matías Defederico: "Ya le embargué la mitad de la casa"

Una vez más Cinthia Fernández se refirió a su conflicto legal con Matías Defederico, el papá de sus hijas, por la cuota alimentaria.

En un mano a mano con La previa del Cantando (Ciudad Magazine), Cinthia fue tajante respecto a la ¿excusa? de Matías al referirse a su deuda millonaria. "Va a tener que demostrar que no puede pagar...", expresó.

"Y sí, igual ya le embargué la mitad de la casa...", aseguró ante la pregunta del notero.

Antes de cerrar, la panelista remarcó que no está dispuesta a aceptar la reducción de la cuota alimentaria: "No. No voy a aceptar la reducción de la cuota. Que pague menos y el resto que se saque del valor de la casa si él, realmente, no puede pagar", sentenció.