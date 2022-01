En la era en que las famosas lanzan sus propias de ropa con las marcas más importantes, una polémica acusación encendió las alarmas sobre la originalidad de las prendas que promocionan. Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de copiar su línea de ropa deportiva para Sunsea.

“Le encanta chorear. Le encanta chorear cápsula ajena. ¿Será que no se le cae una idea? ¿Será que no tiene éxito? ¿Será que no vende nada y le chorea a las que sí?”, escribió la mediática sobre la cápsula de su colega para Biznet Sports.

Cinthia Fernández durísima contra Floppy Tesouro por robarle los diseños de su cápsula de ropa.

Lo cierto es que las denuncias de Cinthia Fernández pasaban desapercibidas, hasta que Juariu las compiló en dos posteos donde hizo la comparación de las prendas y, lo cierto, es que son bastante similares. Incluso, Tesouro se habría inspirado en una prenda de Stephanie Demner copiando en su totalidad el diseño.

Juariu fue quien compiló las acusaciones de Cinthia a Floppy que encendieron la polémica.

“Como Stephy es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen ¿qué pasó? ¿quién la copió?”, cuestionó Cinthia; a lo que sumó un palito para Floppy: “Si vas a copiar, copia de otro país... No con colegas tan cercanos que están en la misma, emprendiendo. Mi vida, picá más alto. No con una pichi como yo. En fin, no se metan con el laburo ajeno, es feo y todo vuelve”.

Cinthia Fernández reveló cuál será el canal donde trabajará a partir de febrero

Desde que terminó “LAM”, fueron muchas las especulaciones en torno al futuro laboral de las angelitas, sobre todo de las que no van a estar en el nuevo proyecto con Ángel de Brito, que solo son Yanina Latorre y Andrea Taboada. Sin embargo, Cinthia Fernández estuvo haciendo participaciones en “Nosotros a la Mañana”.

Si bien, desde el principio tanto el Pollo Álvarez, como Cinthia Fernández dejaron en claro que era solo una participación momentánea, seguía sin darse a conocer cuál sería el próximo trabajo de la bailarina que para sorpresa de muchos había adelantado que recibió una llamada con una propuesta.

A través de su cuenta personal de Instagram, Cinthia Fernández había revelado que se habían comunicado con ella para ofrecerle un trabajo, aunque aclaró que no podía contar nada por el momento, lo que generó intriga entre sus seguidores que rápidamente se comunicaron con ella por privado.

“Me están preguntando mucho, a dónde voy a trabajar. No les puedo decir, solo les voy a decir que es ahora, los primeros días de febrero. ¡Ay estoy muy feliz!”, fueron las palabras de Cinthia Fernández, que seguido de eso se animó a revelar un detalle importantísimo.

Utilizando la dinámica de respuestas correctas de Instagram, Cinthia Fernández propuso “Solo se me escapa el canal” y brindó cuatro opciones: América, El Trece, Telefé y Canal 9. La correcta es El Trece, por lo que la panelista seguirá trabajando en el mismo canal.

Solo resta esperar unos días, ya que comienza a principios de febrero según reveló ella misma en sus redes, donde por fin podremos conocer cuál será el proyecto del que formará parte Cinthia Fernández que se evidenció muy feliz por su nuevo trabajo.