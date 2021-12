La salida de Ángel De Brito de la televisión fue una bomba para propios y ajenos. Sin revelar el por qué de la decisión, las angelitas son las principales damnificadas y muchos de los seguidores del programa montaron en cólera por su futuro; sobre todo el de Cinthia Fernández que, del staff, era la única que no tenía futuro cierto.

Para aclarar las dudas sobre el futuro de la panelista, el conductor escribió en Twitter para dar por terminada las especulaciones: “Para todos los que me preguntan por @cinthifernandez fue convocada antes de todo esto para ser jurado del nuevo reality de @AndreaPolitti en @eltreceoficial y le dije que haga las dos cosas en su momento. Nadie se va a quedar sin trabajo al contrario”.

Ángel De Brito terminó con las especulaciones sobre el futuro laboral de Cinthia Fernández.

Confirmando lo dicho por De Brito, Cinthia contestó: “Exactamente !y lo Conte en mis redes además. El programa al final no se hace por ahora pero es así. Y tmb me ofrecieron Stravaganza antes de esto y ahí, yo no fui porq me quedaba en lam. Fue decisión mía, nadie sabia de esto. Y tmb tengo propuesta en radio”.

Mientras el panorama laboral de las angelitas se aclara, el del conductor es todavía todo un misterio.

Cuál será el futuro laboral de Yanina Latorre tras el final de LAM

La semana pasada, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores de Twitter al publicar que luego de seis exitosas temporadas, Los Ángeles de la Mañana finaliza su ciclo el 31 de diciembre. Ante la inesperada noticia, las angelitas están preocupadas por su futuro laboral, pero Yanina Latorre parece tener sus proyectos del 2022 cerrados.

Un día previo al anuncio de De Brito en la red social del pajarito, Maite Peñoñori confirmó que dejó el ciclo de El Trece para comenzar desde el 3 de enero en Intrusos. En medio del programa, las angelitas despidieron a “la mejor cronista de su generación” y Yanina no pudo contener sus lágrimas.

Este fin de semana, durante el ciclo “Polino Auténtico”, Yanina Latorre aseguró que tiene “de palabra” su continuidad laboral junto a Ángel De Brito. En Radio Mitre, la panelista sostuvo que la salida de De Brito del canal tiene que ver con un desacuerdo económico con El Trece y Mandarina.

“Ya arreglé con Ángel de palabra. Estoy adentro en lo que se viene” aseguró Latorre en dialogo con Para Ti. Y agregó “Yo voy con Ángel De Brito a donde sea. Él me dijo ‘confía en mí’”.