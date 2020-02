El enojo de Cinthia Fernández con Martín Baclini por un polémico comentario

La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini está más que terminada, sin embargo, la panelista sigue en conflicto con su ex quien en esta oportunidad la sorprendió con unas polémicas frases que la hicieron enojar.

Cithia reaccionó muy mal cuando le mostraron el momento de la polémica en su visita a Intrusos, donde pusieron el tape en el que Lizy Tagliani le hace una broma: "Yo no tengo tres pibas, pero tengo seis perros. ¿Te gustan los perritos?”, le hizo en chiste la humorista, sin embargo, la respuesta de él dejó mucho que desear: “Noooo. Ja. Ja. No te voy a responder… Me encantan los perros”, dijo riendo.

“Dudoso chiste, y puso las manitos casi como festejando que Lizy no tenía tres pibas. Voy a responder lo más respetuoso que me salga, primero para no exponer a tres menores por actitudes no adecuadas de un adulto. Segundo porque hizo muchas cosas buenas con las nenas y voy a quedarme con eso. Se lo agradezco, le deseo lo mejor y ojalá que algún día sienta el amor tan puro que yo siento por mis hijas, porque son maravillosas. Le dieron muchísimo amor a él, y él a ellas. Ante este video, prefiero quedarme con eso”, dijo la morocha muy indignada.

“Me shockeó bastante, no me gustó. Por ahí está encandilado y comete errores. Ese no es el Martín que conozco. No sé ni me interesa qué quiere hacer de su vida porque hace bastante que no hablo con él. Si me preguntan qué siento, me choca, me molesta y creo que se equivocó. Pero que se haga cargo porque es adulto. Estoy descolocada, más que nada por mis bebés. Si se equivocó se hará cargo. Lo va a tener que explicar porque me quedé mal”, cerró Cithia sobre este particular momento.