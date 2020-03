¡Súper tiernas! El video de las hijas de Cinthia Fernández que revolucionó las redes

Mientras atraviesa el duelo por la separación con Martín Baclini, Cinthia Fernández se refugia en el amor de sus tres pequeñas: Charis, Bella y Francesca.

La diosa comparte a diario las aventuras de sus niñas que se convirtieron en verdaderas celebridades de las redes sociales. En esta oportunidad, la morocha subió en su feed un video en el que muestra cómo las mellizas Charis y Bella imitan a diversos animales.

"Jugando a las estatuas , y la última chupamediada que mandaron", escribió Cinthia junto al post.

Antes, la morocha también dedicó un especial mensaje a sus tres pequeñas por el Día de la Mujer. "Feliz día chicas!

Porque no hay nada más fuerte que nosotras. Orgullosa d mis tres mujercitas .... Esta semana 3 personas distintas me dijeron el mismo día, Tus hijas no pueden ser más dulces , te abrazan y te transforman.... no tengo dudas son MARAVILLOSAS y es una emoción que te lo digan", expresó.