Reapareció Alejandra Maglietti más sexy que nunca

Desde su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Maglietti (34) publicó un retrato en la que deja entre ver la perfección de sus curvas. Asi es, la modelo formoseña calentó el mundo de la web con una imagen en un jacuzzi, totalmente relajada rodeada de velas, naturaleza y por supuesto, con las cámaras en acción.

"Disfrutando de un fin de semana de relax en un lugar hermoso, lleno de verde, con mil actividades y con mucha paz. Es ideal para escapar un fin de semana y olvidarte de todo!", escribió la ex integrante de Las Electro Star en sus redes sociales y el post estalló de likes y de los comentarios más variados.

Respecto a su situación sentimental, la rubia confesó en una entrevista con Rodrigo Lussich: "No me apura nada, por eso me tomo el tiempo para decidir qué quiero hacer. Por primera vez en mi vida estoy disfrutando de estar sola, antes no me había pasado. Tener intimidad después de estar tanto tiempo con alguien es como dramático, creo que les pasa a todos los que se separan, como que no sabés qué hacés...".