Hoy a en el programa de Karina Mazzocco, “A la tarde”, Analía, la madre de Matías Defederico, exesposo de Cinthia Fernández, apuntó de manera fuerte en contra de la exangelita, al punto de decir que le producía asco y que era una enferma mental. A la noche y por el mismo canal, habló la implicada y se defendió de las acusaciones.

LAM, programa del que hizo parte muchos años Cinthia Fernández y con el cual guarda aún una excelente relación, pues es muy amiga de Ángel de Brito y algunas de sus panelistas, la famosa le respondió a su exsuegra.

De Brito le consultó a Cinthia, qué sintió cuando escuchó a Analía y esto dijo: “Asco, ¿puedo robarle las palabras? Asco. De mí que diga lo que quiera. Lo único que me dolió es que dijera esa barbaridad de mis hijas. Que la llegada mi hija, la más chiquita, le había arruinado la carrera de su hijo. Un hijo que salía de joda todos los días, un hijo que dormía dos horas en el auto y luego se iba a bailar, para más tarde ir al entrenamiento, si no, pregúntale a la gente de Independiente, eso, él solo se lo arruinó, pero siempre tuve la culpa yo”.

Cinthia Fernández implacable con la mamá de Matías Defederico: “Me da asco, es una nefasta”.

Entre lágrimas, Cinthia afirmó que nunca intentó interrumpir el embarazo de ninguna de sus hijas. “Otra cosa que me dolió, es que dijera que yo me quise sacar a cualquiera de mis hijas. Es una nefasta, porque eso lo va pagar, como que me llamo Cinthia y le va a sacar hasta las ganas de vivir, en la justicia”. De esta forma, la influencer negó rotundamente que en algún momento haya querido cortar con la vida de alguna de sus hijas mientras estaban en su vientre.

Pero no solo se quedó con esa respuesta, Fernández redobló la apuesta y apuntó contra ella, según cuenta la bailarina, en el embarazo de su hija menor, Francesca, Analía le sugirió que interrumpiera el embarazo: “Ella me dijo, vos tenés que abortar porque no vas a poder con todo. Yo tuve tres hijos y andaba de allá para acá sola, vos te lo tenés que sacar, no sientas culpa, es totalmente normal”, comentó Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández implacable con la mamá de Matías Defederico: “Me da asco, es una nefasta”

«Yo terminé con mi obstetra, que es genetista, con su hijo (Defederico), en medio de un post parto, y mi médico lo único que me dijo es: “Lo único es que te vas a arrepentir de toda tu vida, es eso. Pasé por todas las crisis que puede haber pasado". Una mina que me quemó la cabeza, que me sacara a mi hija y hoy se atreve a amenazarme», sumó Cinthia.

La pelea entre Analía y Cinthia parece que recién empieza sus primeros pasos en los medios, pues ahora la bailarina reveló que era Analía quien la llamaba a altas horas de la noche para pedirle plata para practicarse abortos de sus amantes.

Cinthia Fernández: “Defederico me quiso pegar a mí y a mi hija”

Cinthia Fernández aprovechó las declaraciones de Analía para decir que parte de lo que dijo su exsuegra, es “su mejor defensa” sobre sus acusaciones de violencia de género y se refirió a un violento episodio en el que Defederico te pega en la frente a una de sus hija con una tablet.

“Cuando yo entré a la clínica, el señor (Defederico) estaba a un lado llorando, que no lo denuncie. El doctor me pregunta el motivo de lo que le pasó a mi hija, y por eso quedó anotado que a mi hija, su hijo le rompió la cabeza con una tablet, me quiso pegar a mí, rebotó y le pegó a hija y esa marca la va a tener de por vida”, comentó Cinthia.

Cinthia Fernández implacable con la mamá de Matías Defederico: “Me da asco, es una nefasta”.

La exsuegra de Cinthia Fernández, dijo que Matías Defederico, en medio de la discusión, lanzó un “control remoto” y con “tan mala suerte que le pegó a la niña”. Ahora la panelistas usará esa declaración a su favor.