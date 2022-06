Cinthia Fernández reveló que una de sus hijas deberá ser operada: "Hay que sacársela"

En los últimos días, Cinthia Fernández estuvo aislada de las redes sociales. La influencer es muy activa en su cuenta oficial de Instagram, por lo que su ausencia sorprendió a los seguidores. Es por este motivo que la artista decidió revelar el delicado momento que está atravesando.

A través de las historias de Instagram, Cinthia Fernández expresó: "Les quiero contar que anduve unos días desaparecida porque tenía que llevar a mi bebé al médico. Tiene una cosita en la piel que hay que sacársela y que es super contagiosa".

Cinthia Fernández junto a sus tres hijas.

Con respecto al motivo que la mantuvo lejos de las redes, Cinthia Fernández manifestó: "Andaba muy nerviosa, por eso recién aparecí, ya me estoy ocupando del tema. Estoy un poco sensible, muchos creerán que me ví afectada por algo, pero no".

Hasta el momento, Cinthia Fernández no reveló cuál de sus hijas es la que está viviendo esta situación, sin embargo, es probable que en los próximos días de mas detalles de lo que está sucediendo, ya que los seguidores se preocuparon por el estado de salud de la pequeña.

Cinthia Fernández hizo un descargo contra Matías Defederico

Cinthia Fernández compartió un video llorando, completamente sobrepasada por la situación que está viviendo con su exmarido, Matías Defederico y los seguidores quisieron saber qué es lo que está pasando con el exdeportista, por lo que la bailarina se tomó el tiempo de explicar la situación.

La artista manifestó: "Estoy sola con todo, del otro lado no ayudan, no hacen más que hacer daño y molestar. Porque con todo lo gané en el hot sale laburando con mis empresas, tengo que pagar los impuestos del papa luchón. El cual hace más de un mes no se ocupa de su rol de padre, pero tiene el tupé de denunciarme por impedimento de contacto haciendo un circo que se le cae cuando la justicia lo desestima por ser mentira".