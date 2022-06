Cinthia Fernández usó 54 historias de Instagram para explicar en detalle por qué y desde cuándo, la relación con su papá, Jorge Fernández, viene mal. La panelista mostró pruebas de cómo lo ayudó en sus momentos más duros de los últimos años, cómo intentó acercarse a él, pese al pasado conflictivo que tenían, y aun así, hoy se muestra a favor de Matías Defederico.

Cinthia Fernández comenzó explicando que uno de los problemas que originó el distanciamiento con su padre, fue por un departamento que, entre ella, su mamá y él, habían comprado y cuándo ellos se separaron, estaban en el banco y Jorge no le entregó el dinero que le correspondía a ella y le dijo: “No te la voy a dar, vas a tener que aprender a esperar”.

Cinthia Fernández, implacable con su papá por haberla traicionado.

Según comentó la influencer, ese dinero que él le debía regresar, ella lo había puesto de su bolsillo, y por lo que declaró en sus historias, dicho por él mismo, aún le debe el dinero; no obstante, Cinthia, luego de que decide hacer un clic y recuperar la relación con su padre, hace a un lado el tema del dinero y prioriza su vínculo, la salud de él y de paso, lo ayuda económicamente, con transferencias bancarias que inclusive llegaron a los 20.000 pesos.

Retomando el tiempo donde la relación padre e hija no era nada buena, ya él separado de su madre, consiguió una novia, la cual continuó acrecentando el conflicto y ampliando la grieta, según lo que explica la bailarina. Con todo esto, él enfermó y ambas estuvieron ahí en ese momento.

Cuenta Cinthia, que mientras su mamá estaba en su cuarto para ayudarlo, él le pedía que se saliera porque debía hablar por teléfono con su novia y dio a entender que lo echaron del trabajo por culpa de su novia. “Lo echaron por problemas de conducta de él para con los propietarios, porque él es encargado de un edificio, creo que hay una causa judicial. Yo no vi los papeles, pero hubo acusaciones de delitos, maltratos, robos, aparentemente había hurtos de la ropa de laundry. No lo vi, no me consta, pero lo pueden averiguar”, agregó.

En la conversación entre Matías Defederico y Jorge, se ve cuando el padre de Cinthia, congraciado con su exyerno, le dice que hace más de tres años que no ve a sus nietas. La panelista refutó esas declaraciones y mostró capturas de pantalla de los chats dónde lo invitan a estar con ellas, pero él las deja plantadas. También reveló imágenes donde las hijas de ella le mandan audios, fotos y demás, con el fin de tenerla cerca.

La bailarina aseveró que unos años atrás, cuando su situación económica era terrible, acudió a él para pedirle el dinero que le debía, pero la respuesta fue “nefasta”. Por lo que su relación se mantenía tenso. “Mi papá es una persona que tiene muchos problemas de salud, más allá que es una persona que yo considero que está pasando un momento emocional muy difícil. Es depresivo y tiene un montón de cosas más que no hace falta exponerlas y también fue operado”.

Gracias a una charla que tuvo con Dalma Maradona, en los inicios de la pandemia, Cinthia vio que no era momento para continuar con una pelea y menos por dinero y comenzó a acercarse de nuevo y ahí fue cuando lo empezó ayudar económicamente y también a darle apoyo emocional. En los chats que comparte, se pueden ver los ida y vuelta de una relación mejorada. “No me importa la deuda. En la vida la plata no es nada. El tema es la actitud”, le escribió ella.

“No te preocupes corazón, el león todavía ruge. Sé que sufriste y la pasaste mal”, le escribió Jorge a Cinthia. Más adelante le vuelve a escribir: “Hola, hija. Un gusto escucharte pequeña. Tranquila, te entiendo. Es que tenés una profesión muy demandante y veo que estás sola para casi todo…Ten en cuenta que lograste muchas cosas importantes, veo que hoy eres una gran mujer y una gran madre y has dejado atrás una vida que no te hacía feliz”.

“Mi papá es una persona que te insulta, te dice de todo y pretende que al otro día esté todo bien, te hace mil cosas y es como una cuestión bipolar. Yo no me manejo así, no son mis tiempos de proceso”. Comentó Cinthia; asimismo, reconoció que sus dos papás son muy laburadores, que jamás le faltó nada con ellos y con la pandemia, quiso acercarse, para acompañarlo, pero sintió que se estaba aprovechando de ella, donde solo la buscaba para pedirle dinero.

La panelista agregó que lo último que hizo su papá, fue apuntar en contra de Ángel de Brito, en unas historias de su WhatsApp personal, sabiendo que él tiene muchos contactos con periodistas, sin tener en cuenta que De Brito fue la persona que le dio la mano a ella, dándole trabajo, cuándo él la dejó sola cuando más lo necesitaba.

Que le dijo el padre de Cinthia Fernández a Matías Defederico

En las historias de Instagram, el exesposo de Cinthia Fernández, subió dos capturas de pantalla en la que muestra cómo Jorge Fernández le da su apoyo a él, se muestra empático con su versión del conflicto con Cinthia Fernández y por eso es que la panelista dio, en 54 historias, todo su descargo.

“Vi el programa de Mazzoco, por momentos me deprimo. Tranqui, esperemos que haya luz al final del túnel. Yo traté de brindar una educación, pero parece que no hice buen trabajo. Tengo mucha bronca conmigo, solo conmigo”, comentó Jorge Fernández al ex de Cinthia Fernández y agregó: “Abrazo Mati. También sos buena persona. Todos cometemos errores, pero los hombres sufrimos en silencio y a veces mucho más. Saludos, que estés bien. De corazón te lo digo”.