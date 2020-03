La coincidencia de Cinthia Fernández que la acerca a Martín Baclini

Cinthia Fernández vivió una semana complicada y, después de los rumores de romance de Martín Baclini con Agus Agazzani, sufrió otro curioso "incidente" que la acerca a su ex.

La modelo viajó a Rosario por cuestiones laborales y compartió la "fatal" casualidad que la unió al empresario.

"Les quiero contar algo muy tragicómico. Este fin de semana vine a trabajar a Rosario. Y la gente que me contrata me hizo parar en el hotel al lado de los negocios que son propiedad de Martín Baclini. Como para completar mi suerte",escribió la morocha en sus redes sociales.

Lejos de angustiarse, la morocha se metió en una de las tiendas de su ex amor y difundió las ofertas que tenía el comercio.

Después de las versiones que vinculan a Martín con Agazzani, Cinthia manifestó su malestar por las versiones y dio su palabra. "No, no me siento bien. Gracias. Mañana tengo que ir a trabajar a LAM y prefiero meterle a eso. En la voz me escuchás que no estoy bien. Así que gracias", dijo en diálogo con Siempre show de Ciudad Magazine.

"Estoy mal, más de lo mismo. Pero bueno nada, me voy a poner a manejar. Perdoname", finalizó.