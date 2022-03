Instagram

Cinthia Fernández se quedó en El Trece con Fabián Doman en “Momento D”, mientras que Ángel de Brito reclutó nuevas angelitas para que lo acompañen en “El Ejército de LAM”, ahora todas las noches por América TV.

En una nota publicada por Exitoína, en la que catalogaron a Cinthia Fernández como “filosa”, con sus opiniones sobre las nuevas angelitas, en especial contra Estefanía Berardi, la expanelista de LAM retuiteó la nota con un picante y contundente comentario en el que atacó una vez más a la conductora de radio.

Cinthia Fernández ninguneó a Estefanía Berardi y luego la bloqueó.

“¡Cómo la inflan a esta piba! Me parece más divertido y filoso lo que dije de Rosenfeld. Aflojen con el inflador wey!”, dijo Cinthia Fernández en su comentario sin arrobar a nadie.

La respuesta de Estefanía no se hizo esperar. La panelista le reclamó a Cinthia, por su actitud agresiva contra ella y contrario a intentar seguir en una riña, la elogió. “¿Por qué te molesta que me inflen? Yo deseo que crezcas cada vez más. Ojalá llegues más lejos aún. ¡SOS talentosa! No envidio el progreso del otro. Lo celebro. Y mucho más, entre mujeres”, cerró Estefanía.

Cinthia Fernández ninguneó a Estefanía Berardi y luego la bloqueó.

Más adelante, la conductora de TV. publicó un nuevo tuit en el que informó, con una foto de la cuenta de Twitter, que la panelista de “Momento D”, Cinthia Fernández, la había bloqueado.

“Me bloquea, pero después reclama en televisión los temas pendientes que tiene conmigo. En vez de llamarme y decírmelos de frente. Seguramente si lo harías, te lo podría contar, lo entenderías y me pedirías disculpas”, le replicó Estefanía Berardi.

Cinthia Fernández ninguneó a Estefanía Berardi y luego la bloqueó.

Cinthia Fernández enfrenta graves demandas por amenazas al presidente Alberto Fernández

Picante y sin filtro, así es Cinthia Fernández. La panelista enfrenta una nueva demanda por un tuit en el que piden que “ahoguen” al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en respuesta a un video que le mandatario subió en su cuenta desde el polideportivo Tierras Altas en Tortuguitas, donde sorprendió a un grupo de mujeres que tomaba su clase de gimnasia acuática.

La supuesta denuncia fue instaurada por una exdiputada, según informó Ángel de Brito en su programa “El Ejército de LAM”, donde pasó el video y dio detalles de la acusación en contra de Cinthia Fernández.