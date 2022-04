Cinthia Fernández reveló el momento en que Matías Defederico lastimó a una de sus hijas

Cinthia Fernández y Matías Defederico, nuevamente están enfrentados por una deuda de ARBA perteneciente a la casa donde ella vive junto a sus hijas. Sin embargo, ese cruce, generó que ambos se saquen los trapitos al sol en las redes.

En esta oportunidad, Cinthia Fernández reveló un episodio donde el ex futbolista lastimó a una de sus hijas. La bailarina expresó:"¿Por qué nunca me denunciaste por decirte violento si yo estoy mintiendo? Porque lo vuelvo a reiterar, vos me pegaste a mí, vos me quisiste pegar a mí, tiraste una tablet y le necrozaste el cráneo a una de tus hijas".

Cinthia, Matías y sus hijas

Como si eso fuera poco, Cinthia Fernández continuó: "¿Por qué no me denuncias por eso si yo realmente miento?, porque vos sos violento, además de violencia verbal y todo lo que padecí". De esa forma, dejó en evidencia, una vez más, la violencia que vivía estando casada con Matías Defederico.

Para terminar y dando a entender que tiene información de una ex pareja del deportista, Cinthia Fernández lanzó: "Ojalá que no salga ninguna ex novia a decir eso". El tire y afloje entre ellos parece no tener fin, pero la bailarina tendría data sobre una mujer que vivió situaciones de violencia estando con él.