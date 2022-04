Nuevo enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Matías Defederico: "Sacar a las nenas"

Cinthia Fernández utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar que la casa donde vive con sus tres hijas, tiene una deuda de ARBA de 600 mil pesos, pero aunque ella quería pagar la mitad que le correspondería, su ex marido le exigía que pague el total.

El enojo de Cinthia Fernández fue porque Matías Defederico le estaría debiendo 4 millones de pesos de la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común, y aún así le exigía que ella se haga cargo de toda la deuda de ARBA. Fua ahí que el ex futbolista se expresó públicamente.

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Matías Defederico publicó un recorte de la sentencia de divorcio y escribió: "El que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre, que compré con plata mía antes de casarnos, que yo se las dejé a mis hijas es otra 'story' que no contas. Si vos te atribuís la vivienda, vos tenes que pagar tus impuestos, como yo pago los míos".

Pero eso no es todo, ya que el ex marido de Cinthia Fernández también expresó: "Si no tenes 600k para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600.000 UDS? sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que se venga otra perimetral por atender por Instagram, besis"

La publicación de Matías Defederico

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no tiene fin

Lejos de quedarse callada ante la respuesta de su ex esposo, Cinthia Fernández publicó pruebas de que la casa la compraron después de casarse, por lo que es un bien ganancial y no solo de él, como el deportista expresa. Y aprovechó también para explicarle otros términos judiciales.

Como si eso fuera poco, Matías Defederico publicó una carta documento que le envió a la bailarina en enero del año pasado y posterior a eso escribió: "Tanto se me ha criticado por pedir un alquiler a ella por su parte de la casa, dinero que obviamente iba a saldar la deuda de ARBA, ya que la casa está a mi nombre y el embargo es contra mí".

La carta documento de Matías Defederico

Y a continuación, agregó: "Está claro que al vivir ella ahí, debe pagar impuestos, expensas y demás del inmueble, tal como se acordó en el divorcio. Y de yapa, sacar a las nenas de la exposición mediática ya que no estaba de acuerdo con muchas cosas".

Cinthia Fernández se hizo eco de la publicación y le respondió en sus redes: "Cuando me sobre el tiempo te explico los términos jurídicos señor propietario. Justo tengo que cuidar la conjuntivitis de mi RATÓN, después vengo".