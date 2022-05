Cinthia Fernández reveló que la justicia falló a su favor en la denuncia que le hizo Matías Defederico

Matías Defederico denunció a Cinthia Fernández por impedirle el contacto con sus hijas en los días que le correspondía a él estar con ellas. Es por eso que la artista fue a la justicia para demostrar que las cosas no eran como su exmarido decía y el fallo fue a su favor.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández anunció que la justicia falló a su favor nuevamente en una causa en contra de Matías Defederico. La bailarina reveló: "Una vez más, la justicia me dio la razón. Obviamente yo jamás le impedí el contacto del padre de las nenas con las nenas".

Cinthia Fernández junto a sus hijas.

Cinthia Fernández explicó qué fue lo que pasó: "El señor, tras la cautelar que yo le puse, que era en otra jurisdicción, podía ingresar al barrio. Era un capricho, era algo para molestar, para molestarme a mí, que terminó también molestando a las nenas haciéndolas pasar una situación espantosa. Esto corre para él y también para el barrio que actuó de manera maliciosa y van a tener consecuencias respecto a eso".

Para que quede claro que su intención jamás fue que Matías Defederico no vea a sus hijas, Cinthia Fernández aseguró: "Yo jamás le impedí ver a las nenas, no lo haría, me dieron la posibilidad y no lo hice. Me parecía ilógico que las nenas caminen a las 21 horas con este frío, a veces llegan dormidas. Mi vieja que está operada, que no podía cargar peso, cargar con las mochilas, caminar seis cuadras y es una situación espantosa que te pregunten '¿Por qué tenemos que estar caminando y no podemos entrar en el auto?".

Cinthia Fernández explicó cómo fue el proceso

Con respecto a los motivos por los que actuó de esa forma, Cinthia Fernández explicó: "Es una situación de lógica, por eso suspendí el régimen de visitas. Él dijo 'No me deja ver a mis hijas', se hizo la víctima, lloró, me calumnió, me dijo que yo le impedí ver a las nenas. Me llamaron del juzgado de menores, del juzgado de menores me dijeron 'Tenés razón, es una locura hacerle pasar eso a las nenas'".

La artista dejó en claro cuál fue el fallo de la justicia: "Finalmente la justicia, obviamente una vez más nos dio la razón. Así que el señor nunca tuvo un impedimento de contacto, podía ir a ver a sus hijas y ahora hay un papelito para que no tenga más problemas y pueda ingresar a retirarlas del domicilio donde viven y cumplir con el régimen de visitas".

Para terminar, Cinthia Fernández manifestó cómo hubiese actuado ella si estaba en su lugar: "Si yo hubiese sido la peor de las madres y te hubiera impedido ver a las nenas, simplemente voy a la justicia y no me muevo de ahí. ¿Y sabés quién fue a la justicia? fui yo, a buscar este papelito que demuestra que no tenía ningún problema de ingresar, que había sido todo un capricho, todo malicioso".