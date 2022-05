Cinthia Fernández estalló en furia contra Matías Defederico: momento de tensión con sus hijas

Cinthia Fernández y Matías Defederico vuelven a estar en el centro de la polémica luego que este fin de semana la panelista encendiera las alertas en sus redes sociales.

“Ahora me voy a ocupar de vos, legalmente, Matías Defederico. Que el de arriba te ponga en el lugar que te tiene que poner”, apuntó la bailarina en unas historias en Instagram en donde comenzó a cargar contra el futbolista.

“Violento, golpeador, deudor, mala persona, ser deplorable si los hay en la tierra. ¡Todo vuelve!”, continuó dejando ver que las cosas no están nada bien.

Ante esto, las consultas sobre lo que había pasado comenzaron a intensificarse y Fernández finalmente reveló qué fue lo que pasó este fin de semana con Defederico.

“Es largo de explicar en historias... En resumen, es un gran grano en el cu..., deudor, violento, golpeador y trata de hacerme daño a mí pero le hace a las hijas. Y cuando me las toca florece lo peor de mí”, explicó la bailarina.

La prohibición de Matías Defederico que encendió la furia de Cinthia Fernández

Luego de que pasara un rato, Cinthia Fernández comenzó a explicar todo lo que había pasado el fin de semana con su ex y sus hijas. “Prohibió el ingreso mío al barrio donde vive Él, que es donde justamente las nenas tienen el campus de deporte”.



“Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá, la policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él”, relató la panelista y agregó indignada: “Se entiende, YO a él. Jamás leyeron el papel, terminaron pidiéndome disculpas. El lunes me ocuparé legalmente con @_robertocastillo_, del padre y del barrio por ni tomarse la molestia de leer. Un absurdo que ni abarcaba en el ámbito de la provincia”.



No sólo eso, Cinthia luego relató que con base en esta cautelar, ahora su ex se niega a llevar a sus hijas hasta su casa y que pretende dejarlas en la puerta del barrio privado en el que viven, a seis cuadras de la vivienda de la panelista, lo que provocó su furia. "No sólo no aporta, no ayuda, no nada, sino que es un reverendo grano en el traste. Sólo sirve para hacer daño", cerró.