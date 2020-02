Ángel de Brito confirmó que Cinthia Fernández vuelve a LAM: mirá su reacción en las redes

A fines de enero, la participación de Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana llegó a su fin, no así la polémica con el programa y en especial con Yanina Latorre, con quien la modelo se cruzó en las redes.

"No entiendo cuál es el sentido de festejar que alguien se queda sin laburo… No hay que escupir para arriba", cuestionó Cinthia luego de que su compañera le pidiera a Ángel de Brito que la eliminara del grupo de Whatsapp que compartían.

"No me uses para tus novelas @cinthifernandez. Te eliminé del chat oficial pero bien sabés que estás en otro. Y siempre supiste que era un reemplazo temporal", le contestó el conductor. En medio de ese ida y vuelta virtual, Fernández fue invitada de sorpresa al programa donde todos en vivo resolvieron parte de sus diferencias.

Ahora, De Brito volvió a sorprender al anunciar que la morocha volverá al ciclo: "A pedido del público, en unos días vuelve Cinthia Fernández a Los Ángeles de la Mañana", anunció en Twitter para sorpresa de todos.

Tras la revelación del periodista, Cinthia respondió emocionada: Vamoooooooooooooooo carajooooooo! Jajajajajajajaj vos q decís me reciben con los brazos abiertos?", consultó y agregó: "Por las dudas llevo agua bendita".

Vamoooooooooooooooo carajooooooo!

Jajajajajajajaj vos q decís me reciben con los brazos abiertos? — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 7, 2020