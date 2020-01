Espiá las íntimas vacaciones esteñas de Claudio Caniggia y su mujer, Sofía Bonelli

No es una ciudad que conozca y en la que se mueva como pez en el agua, ya que su última visita data del año 2005. Pero Claudio Paul Caniggia (53) tiene herramientas innatas, como lo hacía dentro de una cancha, para transformar una situación adversa en favorable. Y le bastó un poco de su simpleza y simpatía para meterse a la gente “en el bolsillo” y disfrutar de Punta del Este como un habitué más. “Yo acá no conozco nada, hace mil que no vengo”, dijo en Bagatelle Beach al día siguiente de desembarcar en Punta con su nueva compañera de vida, la modelo y experiodista Sofía Bonelli (26).

El sol quema en el post mediodía del jueves 9, “El Pájaro” almuerza un buen plato de pastas con mariscos junto a “Sofi” y después se acuestan juntos en una reposera pegada a la piscina del parador. El francés fluido que hablan los meseros lo transportan a los muchos veranos europeos que experimentó, mientras su inquieta mano derecha no se detiene hasta mecerse sobre los glúteos de su chica. Y vaya paradoja, quien fue universalmente bautizado “El hijo del viento” busca llegar hasta la orilla del mar desafiando una fuerte corriente que atraviesa la playa. Abrazado a la mujer que se apoderó de su corazón, Caniggia se toma su tiempo para precisar cuestiones que lo marcaron en los últimos meses: “Con mis hijos al menos, al menos, hay diálogo... Menos con uno, con el resto se puede decir que me llevo bien. ¿Mariana? Con ella ya no hay relación”, responde con esa honestidad que le aflora en la piel.

Después de muchos años, el exfutbolista pasó las Fiestas de Fin de Año en la casa de su hermano Diego Caniggia, en Buenos Aires, rodeado de sus afectos—muchos de ellos venidos desde Henderson—y de la familia de su pareja. Un reencuentro que lo tonificó espiritualmente y terminó de madrugada en la fiesta de Año Nuevo del Faena. El miércoles 7 llegó con Sofía a Punta del Este, donde el jueves 9, curiosamente en la misma fecha que Mariana Nannis (53), cumplió años. “No le presto atención a los años que cumplo, hoy me toca festejarlo tranquilo, como lo hice siempre, y a solas con Sofía. Ella me regaló un perfume de los que sabe que me gustan, pero en verdad se la pasa regalándome cosas”, admitió sin misterios en el restaurante Baby Gouda, donde sopló una velita simbólica en plena merienda.

“La torta no la como, me estoy cuidando de vuelta tras un año sin hacer absolutamente nada de actividad física. Ahora hace un mes retomé el gimnasio, no salgo a correr porque tengo dolores insoportables en la espalda”, confesó. Y se perdió por la Ruta 10 a bordo de un Jeep descapotable CJ 5 rojo que le prestaron y que alternó con un taxi que contrató para trasladarse por el Este. Por la noche terminó de festejar con una cena íntima en el parador La Susana, uno de los points que lo sorprendieron en otras vacaciones de su nueva vida de a dos.

