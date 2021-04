Clima astrológico para el 24 de Abril del 2021

Escorpio: el sexo no lo es todo en la pareja, pero cuando no está se siente como una falta de interés, de comunicación, de contacto. No dejes que la inercia congele la cama.

Aries: poca paciencia para esperar respuestas. Vas en busca de resultados afirmativos. La salud es parte de tu herramienta de trabajo, respeta las horas de sueño y descanso.

Tauro: el Sol y Venus con el buen aspecto de Urano en tu signo va ganando espacio y se asienta en tu vida. Momentos de intimidad y disfrute en la pareja. Tiempos compartidos con la familia que enriquecen el alma. Plenitud y paz interior.

HOY ES MONO MAGNETICO AZUL en el Calendario Maya

La vida misma te muestra el camino. Conecta con la red. Circula. No retengas (momentos, personas). Pulsa lo que está pasando en este momento. Vibra en qué lugar tienes que estar, ahora. Cuando estás abierto y conectado te integras a esa red de energía, de personas, que te elevan, que te señalan donde está el camino, dónde está la movida. El camino esta lleno de flechas y cruces, señalizado, abre bien los ojos y nunca estarás solo, siempre estarás en la marea, recargando baterías. Es el tiempo del trabajo en equipo, lo grupal florece, desde tu individualidad planta tu semilla. Sin perder tu identidad, súmate a un proyecto mayor.

AFIRMACION DEL DIA

Cuando escucho mi corazón, sé donde tengo que estar, con quién, y lo que tengo que hacer, a cada momento.