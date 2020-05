Clima astrológico para el jueves 14 de Mayo del 2020

Tenemos que hablar de algo… Siempre que aparece Saturno retrógrado a mi me da “un no sé qué”. Ya sabemos lo que es Saturno, no es un planeta particularmente fácil digamos. ¡Pero retrógrado! Si a eso le sumamos que la Luna está en Acuario, amplificando sus efectos ahora sí tenemos que prestar especial atención y encender las balizas. ¡Librianas, Geminianas, Acuarianas! No se peleen, no discutan ¡déjense de auto-boicotiar con querer separarse! Siempre que llovió (y pasó Saturno) paró. No tomes decisiones apresuradas.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS RESONANTE BLANCO en el Calendario Maya

Tus sentimientos y emociones son la materia prima de tu creatividad.

Somos seres únicos. Cada uno piensa y siente de manera diferente. Tus pensamientos, tus sentires, son la arcilla con la que creas tu obra. La intensidad de tu emoción imprime una fuerza arrolladora que es lo que hace que algunos artistas logren tocar el alma de las personas. Es tal su autenticidad, tal su entrega, que uno logra sentirla como propia. Cuando te conectas con lo que estas sintiendo y pensando ahora, creas el espacio adecuado para plasmar en tu vida destellos de creatividad.

AFIRMACION DEL DIA

Integro mis sentimientos a todo lo que hago.