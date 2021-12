Clima astrológico para el lunes 20 diciembre de 2021

Arrancamos la semana con Luna en Cáncer. Lo que más le preocupa a Tauro de la es el dinero. Por suerte siempre son precavidos y disponen de un ahorro, pero aflora el temor ¿y qué voy a hacer después? Venus el planeta del amor, favorece los lazos afectivos, que se profundizan. Virgo, en su afán de ayudar a todo el mundo intenta dar respuestas que a veces no tiene para si mismo. Capricornio sienten que por momentos la situación los desborda y necesitarían aislarse de los demás y estar verdaderamente solos. Estamos en la recta de fin de año. Ya falta poco. Respiremos profundo y juntemos fuerza para el último envión.

HOY es Mono Resonante Azul en el Calendario Maya

Tu Sendero espiritual es la barca que te ayudará a cruzar el río de la existencia. No te enamores de la barca, ni del río. No pierdas de vista que tu destino es la otra orilla. Los diferentes caminos espirituales son la barca que te ayudarán a despertar a la Luz. Pero no te apegues a un sistema de creencias, no creas que el tuyo es mejor que otro, porque entonces quedarás enredado en la telaraña del orgullo espiritual. Sé libre. Comparte tu camino con amor y humildad, pero no quieras imponerlo a los demás. Confía en que todos llegarán a la Luz. Y una vez que hayas cruzado a la otra orilla despídete de tu barca y contempla maravillado la existencia. Uno.



AFIRMACIÓN DEL DÍA

Honro a cada uno de los Maestros que me guiaron en el camino hacia la Luz.

