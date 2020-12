Clima astrológico para el miércoles 16 de diciembre del 2020

Virgo: seguí tu intuición, sobre todo en los negocios. Si tenes una corazonada hacelo. Hay un reordenamiento de cosas. Se acomodan los planetas y virgo sabe como adaptarse para salir favorecido.

Capricornio: el fin de año viene con todas las agitaciones propias de estas fechas. Reuniones sociales. Llamados telefónicos, whatsapp. La sensación de que les queda algo pendiente, que a alguien no saludaron, que no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Tauro: pasa a paso, sin prisa pero sin pausa.

HOY ES VIENTO LUNAR BLANCO

El intelecto no puede explicar la experiencia de tu conexión con Dios. ¿Cómo comprender lo incomprensible? ¿Cómo querer abarcar lo inconmensurable? Es como explicarle a un niño de dos años una ecuación algebraica. Los libros, el conocimiento, preparan el camino. Pero llegará un momento en que deberás dejar todas las palabras de lado y entregarte al Amor de Dios, pegar el gran salto al vacío. Y entonces sí conocerás aquello que el intelecto no puede expresar con palabras, porque es más grande de lo que puedas interpretar, y más hermoso de lo que imaginas, como un fuego abrasador, como un Amor que te desborda, una energía que no puedes contener. LUZ.

AFIRMACION DEL DIA

Acepto que un Poder Superior rige mi vida más allá de mi comprensión.

