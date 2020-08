Clima astrológico para el miércoles 26 de agosto del 2020

Cáncer: con ganas de formar pareja y formalizar su vida afectiva. Ideal para uniones, compromisos, planes a futuro. Escorpio: los celos no son buenos consejeros, no ahoguen a la persona amada. Piscis: no se pongan en el rol de víctimas, una vez puede darles resultado, pero a la larga termina cansando.

Sagitario: ojos que no ven corazón que no siente, todos alguna vez pasamos por una infidelidad.

HOY ES PERRO RESONANTE BLANCO en el Calendario Maya

¿Te crees Superman o la Mujer Maravilla? Bienvenido al Club, somos muchos así. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo no funcionaría sin nosotros. Asumimos un montón de responsabilidades sobre nuestros hombros, en el trabajo, en nuestro hogar. Lo demás se acostumbran a que nosotros “siempre estamos ahí para ellos” .Necesitamos aprender a delegar, aceptar la ayuda de los demás. Ser un poco más buenos y cariñosos con nosotros mismos. ¿A quién le queremos demostrar qué? Cuando aceptamos estás lecciones, la vida vuelve a la normalidad.

AFIRMACION DEL DIA

Reconozco cuando debo tomar un tiempo para mí y disfruto de él.

