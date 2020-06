Clima astrológico para el sábado 6 de Junio del 2020

Libra, trabajando su aspecto personal y resaltando su belleza. Está en una etapa de cultivo interior, una búsqueda personal y espiritual, y esta armionía interna se refleja en lo exterior. Acuario solidario, asistiendo y ayudando a los otros que lo necesitan. Dar les produce un profundo bienestar, sentirse útiles. Géminis con el Sol y Venus transitando en su signo, aprendiendo a amarse a simismas, entendiendo que el amor empieza por ustedes, sin sentirse culpables de ser un poco egoístas. Tauro no seas tan inflexible, es tiempo de ceder, perdonar y olvidar.

HOY ES LUNA AUTOEXISTEN TE ROJO en el Calendario Maya

A veces la única razón para actuar, es que no te puedes quedar toda la vida esperando que algo suceda. No importa cuanto tengas que hacer para que tu vida funcione, sigue intentando, tantas veces como sea necesario hasta que algo de resultado. Es imposible que no te cruces con el éxito si vives realizando acciones positivas en tu vida, en algún momento, inevitablemente, obtendrás resultados de tus acciones. Así es la Ley del Universo. Ya sea en el plano afectivo o laboral, trabaja para obtener resultados, por cada semilla que plantes, nacerá una flor.

AFIRMACION DEL DIA

Me cansé de esperar que algo mágico suceda, el momento de obrar es HOY.