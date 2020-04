Clima astrológico para el viernes 10 de Abril

Piscis: sacando todo para afuera y haciendo catarsis. A veces las lágrimas están bien, no las reprimas. Integra tus emociones y te vas a sentir mejor. Cáncer: la energía emocional roba un poco la atención en el trabajo. Tenés puesta la cabeza en cuestiones del corazón y eso te resta enfoque en el trabajo y los negocios. Escorpio: esta semana tenés todo permitido, no te presiones. Sagitario: emociones pendulares. Acepta e integra lo que te pasa. Lo perfecto no existe, vamos viviendo el día a día.

HOY ES HUMANO CRISTAL AMARILLO en el Calendario Maya

Lo perfecto es enemigo de lo posible. Muchas veces por no poder hacer las cosas perfectas, dejamos de hacerlas. El resultado es que nos sentimos paralizados. El perfeccionismo es una sobre exigencia. ¿Qué es la perfección? ¿Cuándo crees que podrás decir que algo está completamente perfecto? Yo prefiero lo posible. Los intentos te permiten equivocarte y mejorar, pulir de a poco detalles, en definitiva ir creciendo. Nadie nace sabiendo, ni conozco a nadie perfecto ¿Por qué quieres serlo vos? Libérate de esa carga y comienza a ser feliz con cada intento, abrazando el camino de lo posible.

AFIRMACION DEL DIA

Hago lo que puedo, y puedo un poco más, cada día más…

Pongo mi 100% en lo que hago, y luego me felicito por mi intención.