Clima astrológico para el viernes 16 de Octubre del 2020

Luna Nueva en Libra. Es una Luna muy favorable para todos, cruzando el mediocielo. Libra se caracteriza por la búsqueda del equilibrio (aunque no siempre lo consiga). Poner cada área de nuestra vida en orden. Encontrar un balance entre nuestras amistades, la pareja (no caer en una relación simbiótica con nuestra pareja que nos distancie del resto de nuestras amistades). Un equilibrio entre el trabajo y las áreas de ocio, sin dejar que las obligaciones nos absorban por completo olvidándonos de nosotros mismos. Todo esto estaremos trabajando con las influencias de esta Luna.

HOY ES DRAGON RITMICO ROJO en el Calendario Maya

Toda desarmonía surge de un re- acomodamiento del Universo. Puedes decir: no estoy en desarmonía, me estor re ordenando. Desacomodas por un lado, para volver acomodar. Es una ley natural. Toda sinfonía pasa por diferentes movimientos. Un área no puede prolongarse eternamente. Para que algo cambie es necesario un período de re- acomodamiento, de ajustes, de pruebas. Puede ser una etapa inestable, pero debes saber que luego vendrá una nueva armonía, más cercana a tu nivel de vibración actual, como un cambio de frecuencia, una elevación.

AFIRMACION DEL DIA

Acepto el re- acomodamiento de mi mundo sin resistencia, entonces la transformación ocurre más rápida y fluida