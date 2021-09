Clima astrológico para el viernes 24 de Septiembre del 2021

Venus, el planeta del amor, en Escorpio; en oposición a Urano en Tauro. Tensión entre el deseo y lo que el otro me ofrece. Amores no correspondidos. Ilusiones que pueden transformarse en desilusiones. Y el aprendizaje de aceptar lo que nos toca y soltar. Lo que es para vos ya es, o demás no lo quiero, y suelto para quedar libre y que algo mejor aparezca en su lugar. Estas son las energías generales que atravesamos cada signo, un aprendizaje profundo de amor y desapego.

Hoy es Semilla Espectral Amarilla en el Calendario Maya

Tu elegiste con quien te ibas a casar, y a las almas que son tus hijos. Antes de nacer hicimos un “contrato de almas”. Nos pusimos de acuerdo con otras almas para compartir parte de nuestra estadía aquí en la Tierra. La persona con la que formaste pareja, ya estaban predestinados, ya se habían elegido y solo se reencontraron en esta vida. También te ofreciste como un canal de Luz para que tus hijos nacieran en este mundo. Pero luego olvidamos nuestra relación como almas y empezamos a sentirnos dueños de las personas, cayendo en el juego de los roles. ¡Desata todos esos nudos y ve a todos como seres de Luz!

Conéctate con ellos a través del amor y deja que cada uno cumpla con su misión en la Tierra.

AFIRMACION DEL DIA

Bendigo a todas las almas con las que comparto esta vida y pongo nuestra relación en la Luz para que vivamos en amor y armonía.

www.brujitomaya.com