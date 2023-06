Coco Sily fue noticia por su incipiente romance con Caramelito Carrizo, los tortolitos se conocieron en la radio, ya que ambos son parte de "FM Extra" 107.5. La actriz empezó a ser parte del grupo en junio del corriente año, mientras que el humorista forma parte del mismo desde hace tiempo atrás.

La relación que acaba de comenzar llamó la atención de los seguidores, ya que es un romance inesperado. Sin embargo, muchos se laegraron de que Caramelito apueste una vez más al amor, ya que en abril se separó del hombre que estuvo a su lado por 25 años y con quien tuvo a sus hijos. Por ese motivo, los allegados de la actriz le pidieron a Coco Sily que la cuide y la haga feliz.

Por su parte, Coco Sily confirmó la veracidad de los dichos de Agustín Rey, periodista de "Argenzuela", quien dio a conocer la primicia. Aunque, como es de público conocimiento, no es la única mujer que hemos conocido en la vida del humorista.

Coco Sily confesó cómo se lleva con Silvia, la madre de sus hijos

En diálogo con "Pronto", Coco Sily habló de cómo es actualmente su relación con Silvia, la madre de sus 4 hijos: Dana, Sasha, Bono y Baltasar. "Con Silvia, la mamá de los chicos, tengo una relación excelente desde el día que nos separamos. Somos muy amigos con mi ex, compartimos absolutamente todo", aseguró el humorista.

"Para los chicos eso fue sanísimo y para nosotros también. No sufrimos la separación, nosotros nos llevamos bien, siempre nos hablamos por teléfono y cuando estuvimos en pareja cada uno, nuestras parejas se llevaban recontra bien con nuestros hijos e incluso con nosotros como ex. Llevarme tan bien con Silvia me allanó muchísimo el camino", agregó Coco.

Coco Sily junto a sus hijos. Fuente: Pronto.

En el 2015, Coco Sily estuvo en pareja con Pamela

Cuando el actor tenía 51 años, mantuvo una relación con una joven 20 años menor que él. "La conocí por amigos en común, me la presentaron en una cena con amigos y enseguida pegamos onda. Para mí fue bárbaro, estoy súper contento. Es más joven que yo, pero tiene una hija de ocho años. Así que más allá de que le llevo 20 años, es toda una mujer", expresó Coco en aquel entonces.

Pamela era mamá de una niña y se dedicaba a la venta de autos, cuando conoció a Coco no miraba mucha televisión, aunque sabía quien era él. En su tiempo libre pasaba mucho tiempo con su hija y con el humorista, que en su momento no apostaba por la convivencia, pero sí por el vínculo que estaban creando.

Finalmente la pareja terminó, y desde ese entonces hasta ahora, el artista no había tenido una relación estable, ya que desde antes de la pandemia solo tenía vínculos sin compromiso, según lo que él mismo reveló en una entrevista del año 2022.

Coco Sily y Pamela.

En el 2012, Coco Sily estuvo en pareja con Gala Siracusa

Coco Sily y Gala Siracusa iniciaron su romance durante la temporada de verano en Carlos Paz, cuando el actor presentaba su obra "Supermacho" en el Teatro Coral. La joven era una bailarina de caño que lo cautivó al instante.

Coco Sily y Gala Siracusa.

Los artistas se conocieron en un reconocido boliche de la Villa y luego de ver la performance de la bailarina en el caño, el humorista la invitó a salir, la joven aceptó y así empezaron su intensa pero breve historia de amor. Durante la temporada estuvieron conviviendo en dicha ciudad y Coco Sily se mostraba en todos los eventos muy bien acompañado por Gala Siracusa.