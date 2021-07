Hace pocos meses, la reconocida cantante Coki Ramírez confirmó su separación del empresario frigorífico, Mariano Grimaldi. Luego de dos años de relación con el multimillonario, la cordobesa asegura que “es agotador lucharla en la Argentina”, y gracias a un contrato para grabar un disco, se muda a Miami para poder vivir su sueño de vivir de la música. Así lo contó en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live.

Coki Ramírez se cansó de “lucharla” en la Argentina y se va del país

Coki Ramírez se hizo conocida por su paso en las pistas del Bailando cuando acompañó a la Mole Moli en el año 2010. Los rumores mediáticos la vincularon con Marcelo Tinelli, y aunque nunca se hizo oficial este “affaire”, el conductor hizo público su coqueteo con la cantante antes de iniciar su relación con Guillermina Valdés. Se la vinculó también con el golfista Pato Cabrera.

A la espera de que le salga la visa de trabajo para instalarse definitivamente en los Estados Unidos, la cantante asegura que siente que esta puerta que se le está abriendo, gracias a la formación de todos estos años. “Me siento un toro a punto de salir. Allá, te tenés que subir al escenario y cantar” afirmó en dialogo con Mitre Live. Y agregó: “A mí me gusta cantar para que la gente me escuche, y me falta eso. Si Dios quiere, lo voy a lograr con este viaje”.

Coki Ramirez, quien aseguró que ya tiene firmado el contrato con la discográfica, está a punto de iniciar el mayor de sus sueños. “La idea es generar discos. Quiero generar lo que se dé y dedicarme a full a la música, no descarto una vez allá hacer conducciones, programas u otras cosas” aseguró.

Aunque reconoce que su lugar en el mundo es Córdoba, asegura que la decisión no fue fácil. “No me quiero sentir desperdiciada, quiero hacer todo” comentó. Y agregó “Esta oportunidad de que me reciban y contengan. Son tantas las cosas que pueden suceder”.

Coki Ramirez hizo “todo a pulmón” desde el primer día, y asegura que, en la industria musical local, siempre le dieron la espalda. Profeta de su tierra, sueña con que algún productor de Miami o México la descubra, y llegue a ser nominada a los Grammys.

