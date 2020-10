Coki Ramírez presentó oficialmente su novio

Coki Ramírez presentó oficialmente a su nueva pareja, Mariano Grimaldi (47). Mediante sus redes sociales, la cantante cordobesa subió algunas postales con su amor que también es de Córdoba.

Celosa de su vida privada, la ¿ex? de Marcelo Tinelli compartió algunos videos con su amor que es es dueño del frigorífico Logros, una de las empresas más importantes del sector de la carne, que está emplazado en Río Segundo.

Entre los romances mediáticos de Coki se incluye al golfista Pato Cabrera, pero también tuvo un affaire con Marcelo Tinelli. Aunque nunca se hizo oficial esta "aventura" el conductor de Bailando hacía público su coqueteo con la cantante antes de que inicie su relación con Guille Valdés.

"Hubo besos varios. Quiero aclarar que hablo de esto porque ustedes me preguntan. Él ahora está en pareja. La pasé muy bien, sobre todo al aire", contó Ramírez hace ya un tiempo en Intrusos. "No me consideré su novia o amante. Fue como una novela, algo muy lindo. Yo estaba flotando", agregó.