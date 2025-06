Carolina Ramírez reveló el problema económico que la llevó a protagonizar La Reina del Flow: "Yo odio el reggaetón"

Carolina Ramírez, a sus 43 años, se define como “una bebé con experiencia”. Dueña de una personalidad apasionada, reflexiva y siempre en movimiento, la actriz que conquistó a América Latina con La Reina del Flow vive hoy una etapa de calma elegida. “Me volví mochilera. Elijo recorrer la carretera más que volar”, dijo en una reciente entrevista mientras recordó cómo llegó a encarnar a una reggaetonera… aunque odia el reggaetón.

La actriz colombiana creció bajo una gran autoexigencia: “Fui una niña y adolescente muy estresada. Me salté etapas. Ahora abrazo a esa niña, le pido perdón”. Esa necesidad de cumplir, de rendir, la llevó a destacarse desde joven, aunque su verdadera pasión era otra: “Siempre quise ser bailarina de ballet. Mi algoritmo está lleno de eso. Pero no tenía el cuerpo para esa carrera”. La actuación llegó por necesidad: a los 17 años hizo un casting, después otro... y nunca más paró.

Carolina Ramírez

El problema económico de Carolina Ramírez que la llevó a protagonizar La Reina del Flow

El personaje de Yeimy Montoya apareció en un momento inesperado. “En 2017 no quería hacer tele. Tenía una casa grande con goteras y necesitaba arreglarla”, confesó la actriz en una entrevista con ¡Hola!. El llamado del productor Lucho Jiménez la hizo dudar: “Pensé que era una novela de reggaetón. Dije: ‘¡Yo odio el reggaetón! ¿Qué voy a hacer ahí?’”. Pero la propuesta escondía algo más: una vengadora, un personaje con luces y sombras, muy intrigante, lejos de sus papeles románticos de siempre. Y aceptó. “Arranqué sin expectativas. Una novela más. Pero terminó siendo un fenómeno”.

Carolina Ramírez

Aunque admite que no podría sostener en la vida real el estilo de su personaje (“¡andar con esas uñas es imposible!”), sí reconoce que ambas comparten algo esencial: la fuerza. “Yeimy necesita de mi fuerza para ser quien es. Pero somos muy distintas. Yo no podría vivir con tanto drama. Lo mío es la paz”.

Hoy, Carolina Ramírez celebra la libertad de elegir, de no vivir con miedo y de actuar por deseo, no por necesidad. Aun así, no descarta que la tercera temporada de La Reina del Flow sea su mejor trabajo hasta ahora: “Siento que ahí lo dimos todo”, dijo y opinó que dicho trabajo es digno de un Óscar.





F.A