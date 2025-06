La Reina del Flow 3: por qué Andrés Sandoval no forma parte

La Reina del Flow volvió a la televisión colombiana y generó gran expectativa entre los fanáticos de la exitosa saga musical. Sin embargo, una de las ausencias más comentadas en esta tercera entrega fue la de Andrés Sandoval, quien dio vida al querido ‘Juancho’ en las temporadas anteriores. Su personaje, un productor apasionado y enamorado de Yeimy Montoya, se convirtió en uno de los pilares de la historia y su salida dejó a más de un seguidor desconcertado.

En medio de rumores y especulaciones, el actor decidió romper el silencio y explicar los motivos detrás de su inesperada salida. En una entrevista con Tropicana Colombia, Sandoval reveló que su ausencia no fue una decisión propia, sino consecuencia de situaciones personales que afectaron su carrera profesional.

Andrés Sandoval

Por qué Andrés Sandoval no formará parte de La Reina del Flow 3

“De eso podemos hablar en unos cuantos meses. Casualmente, por eso de las redes y los chismes, hay ciertos temas que se están trabajando y que se están mirando para que yo pueda recuperar mi ritmo laboral y artístico, como lo venía teniendo a lo largo de los años”, comentó el actor, dejando a entrever que su situación va más allá de lo estrictamente laboral.

Según explicó, ciertos conflictos familiares, especialmente con la madre de su hijo, se hicieron públicos y terminaron afectando su imagen dentro del medio artístico. “Desafortunadamente, hoy en día, la gente piensa que tiene el derecho de meterse en tu vida privada porque eres público, sin analizar. Eso, a veces, afecta ciertas decisiones, cosa que hoy estoy mirando como solucionar”, sostuvo.

Sandoval no dudó en confirmar que fue excluido del proyecto: “De La Reina del Flow 3 me sacaron y esa es la realidad. Estamos tratando de mostrar el por qué pasó”. Además, confesó que las versiones distorsionadas de su vida personal influyeron directamente en las decisiones de producción: “Desafortunadamente, la vida personal mal contada en redes sociales, y a mis espaldas en el medio, han generado que ciertas personas me excluyan de algunos proyectos”.

La Reina del Flow

A pesar del difícil momento, el actor se muestra decidido a retomar su carrera con fuerza. “Me dijeron más o menos de frente, pero sí, evidentemente, hay la comunicación clara y las conversaciones puntuales por las que prefirieron no tenerme”, explicó, dejando a suposición de que aún hay conversaciones en curso para recuperar su espacio.

Con una trayectoria consolidada en televisión y una base de seguidores fieles, Andrés Sandoval apuesta a seguir conquistando la pantalla desde otros proyectos.

F.A