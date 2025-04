Catalina Sandino nunca imaginó que su papel en María, llena eres de gracia cambiaría por completo su destino. Desde aquel Óscar que marcó su carrera, la actriz se instaló lejos de su país natal, donde formó una familia y construyó una larga trayectoria. Hoy, su nombre sigue resonando en Hollywood, con proyectos que la consolidan como una de las latinas más destacadas del cine.

Catalina Sandino

La vida de Catalina Sandino lejos de Colombia

Catalina Sandino construyó una carrera en ascenso que la consolidó como una de las latinas con mayor influencia en Hollywood. Desde su irrupción en la industria con María, llena eres de gracia, su trayectoria estuvo marcada por papeles desafiantes y proyectos que fortalecieron su presencia en el cine internacional.

Catalina Sandino

La actriz nació en Bogotá en 1981 y desde pequeña mostró un talento innato para la actuación, lo que la impulsó a estudiar y prepararse para una carrera llena de éxitos. Su gran salto a la fama llegó en 2004, con la película María llena eres de gracia, que le valió una nominación al Premio Óscar como Mejor Actriz, convirtiéndola en la primera colombiana en lograrlo.

Este gran salto la impulsó a vivir en Nueva York, una ciudad que le ofrecía mayores oportunidades en la industria del cine y del entretenimiento. Desde ese momento se estableció en Estados Unidos, donde terminó de consolidar su carrera y formó su vida personal. En 2006 se casó con David Elwell, y años después llegó su primer hijo con quien muestra tener una gran relación, compartiendo viajes y actividades diversas.

Catalina Sandino y su hijo

Durante una reciente entrevista, Catalina Sandino reveló que el inglés se convirtió en parte de su identidad: "No he vuelto a actuar en español". Cabe destacar que en su infancia fue a un colegio británico, lo que la ayudó a aprender a hablar con fluidez el idioma. "Como que el inglés es parte de mí, no tengo ni que pensarlo. Ya he vivido más de 20 años en Estados Unidos", agregó.

Catalina Sandino

A lo largo de los años, Sandino Moreno participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Entre su haber se encuentran exitosas series como The Affair y From, un thriller sobrenatural filmado en Canadá; también participó en varias películas como The Twilight Saga: Eclipse, The Quarry y Barbarians.

En el último tiempo, se confirmó su participación en Ballerina, un spin-off de la saga de John Wick. Según se sabe, compartiría pantalla con Ana de Armas, Anjelica Huston, Ian McShane y Lance Reddick. Este nuevo proyecto promete ser otro gran paso en su carrera, consolidándola como una de las latinas más influyentes en Hollywood.

Catalina Sandino

A lo largo de dos décadas, Catalina Sandino construyó una vida lejos de Colombia mientras su carrera sigue en ascenso. Con una filmografía diversa y proyectos que la consolidan como una actriz de renombre, su presencia en la industria internacional no deja de crecer. Su trayectoria refleja talento, perseverancia y una capacidad innegable para adaptarse a nuevos desafíos.

VDV