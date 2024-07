Shakira protagonizó el show de medio tiempo en la final de la Copa América, que se realizó en el Hard Rock Stadium. La cantante cantó tres canciones en un escenario desmontable que armaron dentro del campo de jugo y que terminó atrasando la entrada de los jugadores para el segundo tiempo.

Shakira en el entretiempo de la Copa América

Durante los 7 minutos en los que cantó y realizó distintas coreografías, ya había surgido un problema para los fanáticos, ya que la cantante fue imparcial y en medio de una canción grito: “Te quiero Colombia”.

Este es el Post de Shakira que causó críticas

La cantante publicó algunas imágenes del show en su cuenta de Instagram y escribió en la descripción: “Estoy orgullosa de mi selección. Gracias Colombia por llenarnos de tanta emoción. Y gracias a mi gente latinoamericana por el apoyo y cariño”.

Shakira

Los fanáticos, al ver que no mencionaba a en ningún lugar al país Bicampeón de la Copa América, estallaron en los comentarios: “Che Argentina te dió bastaaaante de comer siempre. Un mínimo saludo hubiese estado bueno ya q no fuiste a alentar a tu país, si no a cantar profesionalmente.”; “Si vas a hablar de fútbol y selecciones, te faltó felicitar a Argentina.”; “Que decepción! Y las felicitaciones a los bicampeones ???”, fueron algunos de los comentarios debajo de su post.

Shakira

Pero esto no terminó ahí, ya que Shakira hizo otra publicación en la que se ve un video del show que dio en el entretiempo y la descripción es: “Gracias por permitirme acompañarlos en este evento con mi selección y los grandes del fútbol latinoamericano”.

La reacción de los fanáticos fue aún peor al ver que en el segundo post todavía no hablaba sobre el triunfo de Argentina: “Puntería le faltó a los colombianos”; “Una falta de respeto q haga playback y encima q aliente a Colombia.. si se la contrato debe ser neutral!!”; “Te cuesta tanto decir Argentina????”; “Te quiero Shak. Pero te olvidaste de AR. No te parece por lo menos una mención?”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación.

Shakira

Los seguidores de la cantante se encuentran divididos, ya que, muchos están enojados con Shakira por no mencionar a Argentina cuando ganó de forma justa, y otros defienden a la colombiana.

L.V