Claudia Bahamón se volvió un icono de la televisión colombiana y referente de estilo en Latinoamérica, combina presencia, compromiso y empatía. A lo largo de los años, se consolidó como una de las figuras más queridas de la pantalla chica, pero lo que pocos saben es que su recorrido profesional no comenzó en los medios ni en la moda.

En sus redes, Claudia compartió una imagen que dejó a más de uno boquiabierto: su tarjeta profesional de arquitecta, avalada por la Pontificia Universidad Javeriana. Orgullosa y sonriente, mostró su título como egresada del programa de arquitectura y validado por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura en Colombia. Sí: antes de los flashes y las cámaras, estudió un pregrado exigente y creativo. "Cuando quieran trabajo de arquitecta no me llamen que ya se me olvidó! jaja", escribió con humor la conductora en su posteo.

Posteo de Claudia Bahamón

El paso universitario de Claudia Bahamón antes de dedicarse al espectáculo

Más allá de su pasión por el diseño de espacios y las formas, sus años universitarios dejaron una marca mucho más profunda. En una entrevista íntima, Bahamón confesó que durante esa etapa fue víctima de acoso por parte de uno de sus profesores, un sacerdote que dictaba la materia Cristología. La experiencia fue difícil, y aunque lo denunció públicamente en varias oportunidades, asegura que en su momento no fue escuchada.

“Siempre me pedían pruebas, que lo grabara por el fax”, contó, con esa honestidad desarmante que la caracteriza. Su testimonio, que resonó en medios y redes, puso sobre la mesa la necesidad de visibilizar situaciones de abuso en ámbitos académicos. Claudia no solo habló, también marcó un precedente.

Claudia Bahamón

Está claro que su título de arquitecta no es solo un logro académico, sino también un símbolo de fuerza. Esa formación dejó huella en su gusto estético, en su compromiso ambiental y en cada proyecto personal que emprende. Desde su casa hasta las campañas que lidera, todo lleva su sello: armonía, belleza y conciencia.

A los 45 años, Claudia Bahamón se reinventa sin dejar de ser ella. Madre, conductora, activista, arquitecta. La mujer que conquista con una sonrisa también emociona con su historia. Porque en su mundo no hay escenarios pequeños, y todo lo que construye —literal o simbólicamente— tiene cimientos sólidos.

F.A