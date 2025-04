Francisca Estévez, la joven actriz que conquistó al público colombiano con su papel de Eva para la serie de Netflix “La primera vez”, no llegó a la actuación por azar. La veinteañera lleva una larga formación en las artes y pasó por prestigiosas instituciones en los Estados Unidos.

Hija de la reconocida actriz Bibiana Navas y Emilio Estévez, Francisca lleva el arte en la sangre, estando vinculada a la televisión desde que tiene dos años. Sin embargo, su camino no fue fácil, y en algún momento estuvo cerca de dejarlo todo.

La carrera académica de Francisca Estévez antes de ser actriz de Netflix: Qué estudió y dónde

Nacida en Bogotá en 2002, Francisca Estévez se trasladó a Estados Unidos junto a su madre en busca del “sueño americano”. Fue allí donde inició su formación profesional, estudiando en academias como Beverly Hills Playhouse y The Stella Adler Academy of Acting. También vivió en ciudades como Miami y Nueva York, lo que le permitió explorar diferentes estilos de interpretación tanto de cine como de teatro.

Su debut frente a las cámaras fue a los dos años, en la telenovela colombiana "Las noches de Luciana", donde compartió escena con su madre. Más adelante, con 19, tuvo su primer papel protagónico como Luisa en "La nieta elegida", una producción del Canal RCN. No obstante, el verdadero gran salto llegó con "La primera vez", donde su personaje no solo se roba el corazón del protagonista, Camilo, sino también el de miles de espectadores que conectaron con la personalidad de Eva.

Por qué Francisca Estévez casi renuncia a su vida de actriz

No todo en la carrera de Francisca como actriz fue color de rosas. Pese a su formación, ella estuvo a punto de alejarse de la actuación. En noviembre de 2021, compartió en sus redes sociales una serie de mensajes en los que confesaba sentirse profundamente insegura con su apariencia. Afirmó que, no se sentía cómoda con su cuerpo y transitó un profundo malestar emocional.

Las comparaciones y los altos estándares de belleza del medio la llevaron a pensar en someterse a cirugías estéticas para cambiar así su aspecto. Este momento la hizo dudar sobre si realmente quería seguir en una carrera con tan altos niveles de exposición.

Francisca Estévez actualmente se encuentra en pareja con Carlos Baez Carvajal

Lejos de rendirse, la joven trabajó en su autoestima y continuó en carrera como actriz. Francisca Estévez no solo estudió artes escénicas en las academias Beverly Hills Playhouse y The Stella Adler Academy of Acting, sino que también pudo aprender de ambos de sus padres y del propio camino que supo sembrar en los grandes estudios de televisión con el correr de los años.

