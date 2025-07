Felipe, el niño argentino viral, habló de la polémica con Karol G por su nueva canción

Karol G lanzó su nuevo álbum titulado Tropicoqueta, está inspirado en sus raíces latinas y no tardó en generar repercusión. A diferencia de sus producciones anteriores, este disco apuesta por un sonido distinto que dividió opiniones entre fanáticos y otros usuarios de redes sociales. Pero uno de los temas que más llamó la atención fue justamente el que le da nombre al álbum, no solo por su ritmo contagioso, sino por un detalle muy particular: incluye la voz de Felipe, un niño argentino que se volvió viral en redes sociales.

Felipe rompió el silencio sobre la polémica con Karol G por su nueva canción

Tras la publicación del tema, no tardaron en surgir especulaciones. Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a hablar de un posible “plagio” y hasta se llegó a decir que los padres del niño iniciarían acciones legales contra la cantante colombiana. Sin embargo, la propia Karol G salió a aclarar los rumores y confirmó que había utilizado samples en dos de sus canciones, y que el fragmento con la voz de Felipe fue incluido con autorización de él y su familia.

Para reforzar esta versión, en las últimas horas se viralizó un video en TikTok en el que el usuario Riky Salvatierra entrevista a Felipe con un tono humorístico. “¿Es verdad que tus papás le están haciendo un juicio millonario a Karol G por usar tu voz en la canción de ella?”, le preguntó.

Karol G

Sin dudarlo, el niño respondió que no, desmintiendo las versiones que circulaban. También aparece la mamá de Felipe, quien, aunque evita dar una respuesta directa, deja en claro que no hay conflicto legal con la artista.

Pese a la controversia, Karol G sigue enfocada en la promoción de Tropicoqueta. Días atrás fue invitada al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde causó sensación no solo por su presentación musical, sino también por enseñar en vivo la coreografía del tema. Mientras el debate continúa en redes, lo cierto es que el nuevo album ya se instaló como uno de los lanzamientos más comentados del año, con Felipe como inesperado protagonista.

F.A