Francisca Estévez rompió el silencio sobre su padre: “No tengo relación con él desde hace años”

Francisca Estévez abrió su corazón sobre un tema muy delicado a nivel personal. La actriz colombiana de 22 años, conocida por su papel protagónico en la telenovela "La nieta elegida", abrió su corazón y compartió detalles de una herida familiar que carga desde muy joven: la ausencia de su padre.

Con una madurez que contrasta con su edad, Francisca se animó a contar por qué no tiene vínculo con él y cómo esa historia marcó su vida, confesando que intentó tener contacto con él: "Lo he intentado, pero no se puede todavía. Yo lo he buscado, pues entendí que no era nada personal conmigo, pero él todavía es muy bipolar todavía". confesó.

Francisca Estévez en Las Sandoval

Las declaraciones de Francisca Estévez sobre la relación con su padre

Durante una entrevista en el podcast Las Sandoval, la actriz reveló que no mantiene ningún tipo de contacto con su papá desde su infancia. “Yo solo crecí con mi mamá, mi papá es como otro cuento. Como mujer, ella y yo hemos tenido que resolver las cosas solas”. Afirmó, y agregó: “La última vez que yo me vi con mi padre, tenía como 7 años, creo”, confesó. Desde entonces, no volvieron a encontrarse, y tampoco han tenido ningún acercamiento.

En la misma entrevista, la actriz abrió su corazón y reveló: “Mi mamá fue víctima de abuso y violencia por parte de mi papá, quien estaba en las drogas y hacía un montón de cosas (...) Entonces, como hija que defiende a la mamá, yo estaba en la mitad del conflicto de ambos y yo era muy pequeña, entonces no entendía”, comentó Francisca Estévez.

La joven actriz creció bajo el cuidado exclusivo de su madre, Bibiana Navas, también actriz, quien la crió sola entre Colombia y Estados Unidos. Para ella, su mamá lo fue todo: sostén emocional, guía profesional y figura paterna. “Ella fue quien me enseñó todo lo que sé. Nunca sentí que me faltara algo”, explicó, y concluyó mostrando una postura fuerte sobre la situación “Yo nunca he tenido problema en hablarlo, pero tampoco he ido a terapia para tratar esto”, agregó.

Hoy, Francisca Estévez está enfocada en su carrera, que se encuentra en pleno auge. Su sinceridad, lejos de generar polémica, la convirtió en una voz valiente entre los jóvenes del espectáculo.

F.A