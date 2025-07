Lina Tejeiro reveló cuáles son sus nuevas pretensiones para encontrar el amor: "No quiero perder tiempo"

Lina Tejeiro volvió a ser noticia luego de sincerarse sobre su presente sentimental. En una entrevista concedida al pódcast +Íntimo, la actriz colombiana explicó por qué ya no se encuentra interesada en buscar una relación seria, y cómo sus prioridades cambiaron con el paso del tiempo.

Luego de un período alejada del foco mediático, la actriz decidió compartir algunos detalles sobre sus vínculos más recientes. Aseguró que actualmente está enfocada en su desarrollo personal, su carrera artística y su estabilidad económica, dejando de lado las expectativas románticas que antes la movilizaban. “No quiero perder tiempo”, afirmó con firmeza, al explicar su postura.

Lina Tejeiro

La revelación de Lina Tejeiro sobre sus pretensiones para encontrar el amor

Durante la conversación, Tejeiro habló de dos vínculos que vivió durante las vacaciones de diciembre. Ambos hombres eran físicamente atractivos y tenían una situación profesional consolidada, pero sus formas de vincularse fueron completamente distintas. Uno de ellos, según relató, le dejó claro desde el comienzo que no buscaba una relación formal. Frente a esa honestidad, Lina decidió tomar distancia: “Está bien, chau”, dijo, agradeciendo la sinceridad del otro.

En el caso del segundo pretendiente, la situación fue diferente. Apenas a los dos días de conocerse, el hombre le propuso hacer un viaje juntos, algo que la actriz consideró precipitado y fuera de lugar. Para ella, se trató simplemente de un “amor de diciembre” que no tuvo continuidad al comenzar el nuevo año.

Lina Tejeiro

Estas experiencias, lejos de desilusionarla, reforzaron su decisión de priorizar su bienestar. La protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre explicó que hoy no está dispuesta a involucrarse en relaciones que no aporten estabilidad ni claridad. Por eso, señaló que aprecia la honestidad por sobre todo, aunque en esta etapa de su vida elige no invertir energía en vínculos sin una base sólida.

Además, destacó que disfruta de su independencia y de estar sola, concentrada en sus objetivos profesionales. Con estas declaraciones, Lina Tejeiro dejó en claro que su presente está marcado por la elección de priorizarse, y que, aunque no cierra las puertas al amor, por ahora no está dispuesta a desviarse de su foco personal.

F.A