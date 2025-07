Lina Tejeiro contó la verdadera razón de su cambio de look

Lina Tejeiro sorprendió recientemente a sus seguidores al mostrar un importante cambio de imagen: se cortó el cabello hasta la altura de los hombros. La decisión no fue impulsiva, como muchos pensaron, sino que respondió a razones personales y profesionales que ella misma explicó.

A través de su cuenta de Instagram, donde mantiene una activa relación con sus fanáticos, Lina compartió un video mostrando el resultado del corte, acompañado de un mensaje significativo: “El pelo crece… y yo también”.

El nuevo look de Lina Tejeiro

El motivo que impulsó a Lina Tejeiro a cambiar de look

Más adelante, en una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz profundizó sobre los motivos que la llevaron a cambiar de estilo. Comentó que durante el último año tuvo una agenda laboral muy exigente, lo que afectó significativamente la salud de su cabello. “Tuve mucho trabajo, lo sometieron al secador, laca, pinzas, cepillado casi diario y lo tinturaban cada dos o tres meses”, explicó. Ese desgaste, sumado a su gusto personal por el cabello corto, la llevó a tomar la decisión de cortar por lo sano.

Tejeiro también reveló que desde hace tiempo quería optar por un look más corto, pero no había podido por compromisos laborales. Al describir el estilo que eligió, indicó que se trata de un “bob italiano”, un corte moderno y práctico que, según ella, se adapta bien a su rutina y personalidad.

En su reflexión, la actriz recomendó a quienes estén considerando un cambio similar que tengan en cuenta las etapas de crecimiento del cabello. “Es importante cortarlo con regularidad porque se ve bien en un largo determinado, y cuando empiece a crecer, puede que no te guste tanto. Si no estás dispuesta a vivir esas etapas, mejor no te lo cortes”, expresó.

El nuevo look de Lina Tejeiro significa para ella un momento de renovación personal, mientras sigue consolidándose como una figura auténtica y querida en el mundo del espectáculo colombiano.

F.A