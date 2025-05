La maternidad en solitario: los planes de Lina Tejeiro para convertirse en madre sin pareja

Lina Tejeiro compartió abiertamente sus deseos de ser madre, incluso si ello implica hacerlo sin una pareja. En una reciente entrevista en el videopódcast Sin Filtro de la revista Semana, la actriz expresó su firme decisión de no esperar a que llegue el hombre adecuado para cumplir su sueño de maternidad. “Si puedo ser mamá yo sola, con un donante, con la tecnología que hay hoy en día, y no tengo al lado a un hombre a que según yo valga la pena, pues puedo hacerla sola”, dijo contundente.

La actriz enfatizó que no cree que se quedará soltera, pero que, si no llega una relación que la haga sentir plena, no dudará en recurrir a métodos como la inseminación artificial para convertirse en madre. Además, destacó que la sociedad suele cuestionar estas decisiones, pero ella considera que no hay nada de malo en optar por la maternidad en solitario. “Qué tiene de malo”, se preguntó, manteniéndose firme sobre su postura.

Lina Tejeiro

Lina Tejeiro siempre fue abierta al hablar de maternidad

A lo largo de su carrera, Tejeiro ha sido abierta sobre su vida personal, como cuando reveló su experiencia con un aborto a los 18 años, una decisión que tomó por miedo a enfrentar la maternidad a una edad temprana y en medio de una relación tóxica. Esta experiencia la ha llevado a reflexionar profundamente sobre su deseo de ser madre y la importancia de hacerlo en sus propios términos.

Además de su deseo de maternidad, Tejeiro compartió para sus seguidores su enfoque en el amor propio y el crecimiento personal. En una publicación en redes sociales, expresó: “Este proceso de amarme ha sido largo, pero enriquecedor, estoy construyendo mi mejor versión”. Esta reflexión resalta su compromiso con su bienestar emocional y su preparación para la maternidad, ya sea en pareja o en solitario.

Con 33 años, Lina Tejeiro continúa siendo una figura influyente en la cultura popular colombiana. Su valentía al compartir sus deseos y decisiones personales ha abierto un espacio para conversaciones más inclusivas y diversas sobre la maternidad y la familia. La actriz vuelve a consolidarse como una figura de empoderamiento femenino y autenticidad, invitando a otras mujeres a seguir sus propios caminos hacia la maternidad, sin importar las expectativas sociales.

F.A