Lina Tejeiro y Andy Rivera: una relación de nueve años que marcó su vida

Lina Tejeiro y Andy Rivera fueron una de las parejas más comentadas del espectáculo colombiano durante casi una década. Su historia de amor, llena de altibajos, capturó la atención de miles de seguidores que anhelaban verlos juntos. Sin embargo, detrás de las cámaras y los flashes, la relación enfrentaba desafíos que finalmente llevaron a su ruptura definitiva.

En una entrevista sincera, la actriz de "Nuevo rico, nuevo pobre" confesó que, a pesar de los intentos por mantener vivo el vínculo, nunca se sintió plenamente valorada. “Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia”, expresó. Esta falta de reconocimiento y compromiso fue una de las principales razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de separarse.

El difícil momento de Lina Tejeiro tras la ruptura con Andy Rivera

La ruptura no fue fácil. Lina admitió que necesitó ayuda profesional para superar el dolor emocional que le dejó su relación con Andy Rivera. “Tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos”, compartió. La combinación de agendas apretadas, falta de tiempo y compromiso, y otros factores, impidieron que la pareja pudiera consolidar su amor.

Tras la separación, Tejeiro decidió enfocarse en su bienestar y crecimiento personal. Aunque tuvo una breve relación con el artista Juan Duque, la actriz comprendió la importancia de valorarse a sí misma y establecer límites claros en sus relaciones futuras. “En medio de esa relación descubrí que no me estaba dando el valor que tenía. No me sentía cómoda como mujer, en muchas situaciones”, afirmó.

Lina Tejeiro

Habiendo pasado por momentos difíciles a nivel profesional, una ruptura que le costó superar e incluso problemas económicos viviendo lejos de su país, hoy en día, la actriz, reinventada, se muestra mejor que nunca y constantemente da mensajes de empoderamiento a las mujeres.

Hoy, Lina Tejeiro se muestra más fuerte y segura de sí misma. Aunque no descarta la posibilidad de encontrar el amor nuevamente, está enfocada en su crecimiento personal y en rodearse de personas que la valoren y respeten.

F.A