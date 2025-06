Pablo Alarcón rompe el silencio sobre Lucía Galán: “La amaré el resto de mi vida”

“La amaré el resto de mi vida”, dijo Pablo Alarcón al referirse a su ex pareja, Lucía Galán, en una entrevista tan profunda como emotiva en +Caras, el ciclo de conversaciones íntimas que conduce Héctor Maugeri. Sentado junto a Claribel Medina, con quien comparte hijas y una larga historia de amor y desencuentros, el actor repasó los vínculos más importantes de su vida y abrió el corazón al hablar de una relación que marcó un antes y un después.

Durante el encuentro, Pablo recordó su historia junto a Lucía, una relación que comenzó en 2006 y se extendió durante catorce años. Un vínculo atravesado por el amor, los proyectos compartidos, los viajes y, finalmente, por la separación. “Es la vida”, reflexionó el actor. “Tiene que ver el cansancio, la desatención, poner el acento en otra cosa que no sea la pareja”, explicó.

Pese al desenlace del vínculo, Alarcón dejó en claro que el cariño sigue intacto: “Lucía es una bellísima persona. La amo” y reafirmó su sentimiento: “Yo la sigo amando a Lucía, la amaré el resto de mi vida”.

Antes de conocer a Galán, Pablo vivió dos grandes historias de amor: primero con Mónica Jouvet, quien falleció trágicamente en 1981, y luego con Claribel Medina, con quien se casó, tuvo a Antonella y Agostina (a quien también llama “Maia”), y se separó en 1998.

Durante la charla, Claribel también se refirió a su vínculo con la cantante del dúo Pimpinela. A pesar de no tener relación con Pablo en ese entonces, sí mantenía diálogo con Lucía. “La quise muchísimo porque me parece una gran mujer, en ese momento nosotros no nos hablábamos ni un poco. Con ella podía hablar, le daba pena que nuestra relación estuviera tirante”, recordó.

Consultado sobre los motivos de la ruptura con Galán, Alarcón fue claro al descartar conflictos familiares: “Tiene que ver el hartazgo...”. También mencionó que los compromisos laborales influyeron en el desgaste. “Pero nunca dejamos de hablarnos, de saber cómo estábamos. Era una relación respetuosa y afectuosa”, reconoció.

Entre la nostalgia y la gratitud, Pablo Alarcón y Claribel Medina protagonizaron una charla en la que no faltaron emociones, recuerdos y miradas sinceras sobre el pasado. En un contexto de reencuentro, hoy ambos comparten escenario en la obra “Es complicado”, una comedia que, con humor y sensibilidad, explora el amor, el desamor y la posibilidad de volver a conectar desde otro lugar.