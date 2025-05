Karol G reveló que sufrió acoso al dar sus primeros pasos en la industria de la música

Karol G es ahora mismo una de las estrellas más influyentes del reguetón a nivel mundial, ha conmovido al público con una revelación tan valiente como dolorosa. En su nuevo documental de Netflix, Mañana será bonito, la cantante colombiana abre su corazón y comparte detalles desconocidos de sus inicios en la industria musical. Entre ellos, un episodio que marcó su adolescencia y que, por años, mantuvo en silencio: fue víctima de acoso sexual cuando apenas tenía 16 años.

La confesión dejó impactados a sus fanáticos, quienes han estado expresando en redes sociales sus buenos deseos hacia la cantante.

El duro relato de Karol G sobre la situación de acoso que sufrió

Según relata en el documental, la cantante se encontraba en Bogotá tratando de abrirse camino en la música cuando conoció a un empresario que le ofreció ser su representante. Lo que parecía ser una oportunidad de oro, pronto se convirtió en una experiencia traumática. El hombre, que era significativamente mayor que ella, la invitó a una supuesta celebración de cumpleaños. Sin embargo, en un giro inesperado, le confesó que sentía atracción por ella y que, si quería avanzar en su carrera, debía estar con él.

“Ahí me di cuenta de que no quería estar en ese medio… o al menos, no de esa forma”, confesó Karol con la voz entrecortada. El impacto fue tan fuerte que decidió hacer una pausa en su sueño artístico y se mudó a Nueva York con su familia para tomar distancia y sanar.

Karol G

Este valiente testimonio forma parte de un documental que, más allá de mostrar el glamour de su vida actual, retrata con honestidad las barreras que enfrentó como mujer en una industria dominada por hombres. También habla de su lucha con la imagen corporal, la presión mediática y su proceso de empoderamiento, donde el concepto de “bichota” se transforma en un grito de fortaleza.

Karol G en el estreno de su documental

Karol G no solo ha conquistado escenarios internacionales, sino que se ha convertido en una voz potente para miles de mujeres que han vivido experiencias similares. Su imagen resuena por su talento, claro, pero más que nada, por la humanidad con la que se muestra, rompiendo el silencio sobre un tema que aún persiste en el mundo del entretenimiento.

F.A