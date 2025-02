A pocas semanas de la confirmación de su compromiso, revivimos una de las escandalosas separaciones de Nicolás Cabré. Durante mediados de 2013 se lo empezó a vincular con Calu Rivero, su compañera del elenco de la serie ‘Los Amigos de Siempre’ (El Trece), el actor había sido padre hace pocos meses, mientras que ella se había separado del Chino Darín un año antes.

Nicolas Cabré

Cómo fue la escandalosa separación entre Nicolás Cabré y Calu Rivero

A mediados de 2013, la relación de Nicolás Cabré y Calu Rivero se convirtió en un tema de gran interés. Cuando ambos eran parte del elenco protagónico de la serie ‘Mis Amigos de Siempre’ (El Trece), los fanáticos de la serie empezaron fuertes rumores de un posible emparejamiento que habría estado empezando entre ellos dos por la gran cercanía que mantenían.

La fuerza de los rumores creció cuando se supo que la actriz estaba separada del Chino Darín, mientras que Cabré estaba a pocos meses del nacimiento de su hija, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, con quien empezaba a tener roces. La química entre ambos actores en la serie era evidente, dándole lugar a las especulaciones sobre una relación por fuera de las cámaras.

Nicolas Cabré y Rufina

Por su parte, Calu realizó una entrevista, en su momento, con el fin de desmentir todas las especulaciones que los unían: “Es la obviedad que iban a hacer. Lo único que siento que no está bueno es todo ese exceso de información. No me modifica porque no soy una chica tonta que me pueda modificar, pero hace que te ponga incómoda. Yo quiero conocer a mis compañeros y tener un vínculo”.

“Me chupa un huevo de lo que me etiqueten. Estoy feliz sabiendo que por lo menos estoy siendo honesta conmigo. Lo tomo como una experiencia de la cual aprendí mucho y me sirvió”, siguió explicando la exintegrante de Dulce Amor. Por su parte, se tomó el tiempo de aclarar que lo que había pasado con Telefe y la polémica con Darthes era algo del pasado que ella ya había logrado superar y no quería recordar.

Calu Rivero

En esa misma línea, la modelo confesó que todos estos rumores le habían permitido acercarse más al reciente padre, para conocerlo y formar una fuerte amistad. Pero a pesar de las constantes preguntas, ambos siempre mantuvieron una postura discreta y profesional, asegurando que solo deseaban enfocarse en su trabajo.

Dado que el romance no se confirmó, la polémica separación entre Nicolás Cabré y Calu Rivero nunca se blanqueó. Pero las especulaciones y rumores por un posible romance continuaron incluso meses después de la grabación de la serie.

VDV