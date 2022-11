Con lágrimas en los ojos, Gerard Piqué hizo un fuerte anuncio

Gerard Piqué hizo un importante anuncio en sus redes sociales en medio de un controvertido año para el deportista.

El futbolista, figura del Barcelona, reveló su retiro con un video que llegó a los millones de reproducciones. El ex marido de Shakira comenzó su post hablando en primera persona pero reprodujo audios sobre noticias que lo mantuvieron en la escena mediática durante varios meses.

"Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como mucho de ustedes soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo... Que jugaría al lado de los mejores de la historia(...) ”, dijo el deportista mientras se repetían imágenes inéditas de su infancia.

Con lágrimas en los ojos, Gerard Piqué demostró que este particular momento lo atravesó, a pesar de negarse de hablar a la prensa.

“El fútbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo. Ustedes, culé, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no había ningún otro equipo y así será", dijo visiblemente conmovido.

Gerard Piqué anunció su retiro del Barcelona.

"Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barça siempre”, agregó.

Cómo era la situación de Gerard Piqué en el Barcelona

La situación de Gerard Piqué en el Barcelona no fue de la mejor en el último año. Su papel en el campo de juego había disminuido con la llegada de refuerzos como Jules Koundé o Andreas Christensen. Aunque quiso recuperar su espacio en la cancha, el deportista no pudo repuntar y su rol fue reemplazado.

Gerard Piqué siempre fue señalado como uno de los emblemas del Club y también uno de los más cotizados. En 2018 se convirtió en el central mejor pago de la historia con 142 millones de euros brutos para el lustro acordado (139.642.800 de dólares), pero su "valor" disminuyó en la pandemia y por la crisis económica dentro del Barça que terminó con la renuncia de Leo Messi durante el año pasado.

Otro detalle que complicó la situación fue unos audios filtrados de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de España, relacionados a algunas de sus acciones con Kosmos (su empresa) que evidenciaban un choque de intereses, aunque el defensor se aclaró de remarcar que no había “nada ilegal”.

Gerard Piqué subió un emotivo video.