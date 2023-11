Xuxa vendió su mansión de casi 3000m2 en 2021. La misma se encontraba ubicada dentro del complejo Malibú, en Barra da Tijuca, Río de Janeiro.

Luego de esto, la cantante empezó a buscar otra propiedad. “Busqué varias casas en muchos barrios. Tenía que haber espacio para los pájaros, los perros... Algunos espacios eran demasiado altos, los pájaros podían escaparse y yo quería dejarlos sueltos. Otras casas eran viejas y necesitaban reformas y también pensé en la energía de la gente que había vivido allí”, revela la presentadora. La solución, sin embargo, estaba más cerca de lo que ella imaginaba, en el mismísimo Malibú.

Xuxa mostró su nuevo refugio sustentable

El refugio actual de la presentadora tiene un poco más de 900m2. Medidas modestas en comparación con el antiguo hogar de la estrella brasileña.

La reducción de tamaño sigue un patrón que Xuxa ha adoptado en cada nuevo movimiento. Ella lo atribuye a su madurez y conciencia. “No necesitamos tanto y esta casa me sigue pareciendo grande para mí”, afirma. Cuando vivía en una granja, criaba muchos animales, como 54 perros, y el espacio era mantenido por Ibama. La empresa exigió que varios de sus empleados vivieran en el sitio, incluyendo veterinarios y biólogos. Luego se trasladó a la famosa Casa Rosa, con superficie de unos 72 mil metros cuadrados.

“Me mudé porque Sasha tardaba demasiado en ir y volver de la escuela”, explica ella. Durante este periodo, para reducir los desplazamientos de su hija, Xuxa compró un piso en São Conrado como base para la niña, con actividades extraescolares como ballet. “Al final, sólo la veía por la noche. Así que fuimos de la casa rosa a ese piso que se incendió y nos obligó a mudarnos a

Malibú antes de que estuviera amueblado”, recuerda.

La estrella sumó una sala de cine y un estudio de grabación y fotos a su nueva mansión

Para Xuxa, cambiar de propiedad no es un problema. “He vivido buenos momentos en esos lugares, pero no me encariño”, advierte.

De vuelta a su hogar actual, Xuxa cuenta que se ocupó de la decoración. Quitó lámparas de araña, puso un estudio para fotos y grabaciones, invirtió en un cine y llenó el espacio de plantas, cocoteros e incluso un jabuticaba (árbol nativo de Brasil). Los cuatro perros y siete pájaros quedaron libres. Durante el día, las aves ocupan la habitación. Por la noche, van a un espacio adaptado en el garaje.

Para la decoración, la presentadora buscó piezas que recordaran a la Naturaleza.

Su amiga y artista Bia Doria (62) creó una de las piezas más notables. La escultora utiliza ramas desechadas, raíces y enredaderas desechadas como materia prima para hacer obras sostenibles. Xuxa se refirió a tres de las piezas de arte. En la piscina está “Bailarina”. “Era un tronco de árbol que Bia moldeó con yeso como si fuera la silueta de una bailarina. Ella da vida a estos materiales naturales”, describe. Otro elemento llamativo se encuentra en el amplio salón: un cuadro de 6 x 4 metros de una mujer india, pintado sobre madera, de la artista Rose Samara.

Xuxa, feliz en la intimidad de su hogar, contó que hasta tiene un sofá con tejido vegano

“Rose me dijo que había dejado de dibujar, pero cuando le pedí esta obra, me la hizo y es preciosa”, celebra. El cuadro llegó poco a poco, pieza a pieza, y tardaron unos días en montarlo. Está fijado a una pared de acero corten. “Es un cuadro en el que el acabado nunca deja de oxidarse”, explica. El sofá del salón también requirió el compromiso de Xuxa. Vegana, buscó un artículo que no

tuviera materias primas animales en su composición.

“No pude encontrar nada que tuviera tejido relleno vegano y acabado. Así que hablé con la gente de Plenitude Design y pedí una pieza con estas características. Ellos nunca lo habían hecho y fue perfecto”, asegura. La estrella, que ha pensado en cada detalle de su castillo natural, vive con tres empleados, a los que considera su familia, y Bruna Marquezine (27), invitada de la presentadora desde que vendió la casa en la que vivía antes. “Ju también hace un esfuerzo por estar siempre aquí, pero cuando está trabajando o con su hija, se queda en São Paulo”, concluye.