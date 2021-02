Con una imagen cruda, Cande Tinelli habló de sus problemas de alimentación

Cande Tinelli compartió una story en la que habló de lo difícil que fue sufrir de problemas de alimentación durante su adolescencia. La cantante de 30 años contó su dura experiencia y abrió su corazón con sus seguidores a quienes les aconsejó al respecto.

"Quizás les parece una pelotudez. Pero yo antes veía esto y no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos, y si no vomitaba ´castigándome´ por ser ´gorda´", confesó la hija de Marcelo Tinelli.

Luego, la figura continuó: "Que idio... fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan tan tan poco importante. Se que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean".

"Y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman ríanse, amen", finalizó la pareja de Coti Sorokin.

La faceta desconocida de Cande Tinelli

Cande Tinelli y Coti Sorokin se encuentran juntos pasando unos días a puro sol y playa, con sus caninos. En estas vacaciones, la morocha dio a conocer uno de sus dotes y este tiene que ver con la cocina.

Al parecer, es la chef asignada para estos días de relax y realmente hace platos gourmet. Su novio es quien disfruta de los manjares que la artista hace y este no duda en compartirlos con sus seguidores.